فيما بلغت أرباح الشركة قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 232.9 مليون درهم (63.5 مليون دولار) بارتفاع مماثل، مع الحفاظ على هامش عند 60 بالمئة في حين ارتفع صافي الربح إلى 183.6 مليون درهم (50 مليون دولار) بنمو 53 بالمئة.

وأوضحت شركة "باركن" ضمن نتائجها التشغيلية والمالية للربع الرابع والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أنه على مستوى السنة المالية الكاملة، ارتفعت الإيرادات إلى 1.326 مليار درهم (361 مليون دولار) بنمو 43 بالمئة، فيما بلغ صافي الربح 625.5 مليون درهم (حوالي 170.3 مليون دولار) بزيادة 48 بالمئة على أساس سنوي.

وقال المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: "اختتمنا عام 2025 بأداء قوي في الربع الأخير، حوّلنا فيه الانضباط في الرقابة إلى زيادة في الأرباح.. وكما في الفترات السابقة، واصلنا توسيع بصمتنا التشغيلية بإضافة مواقف عامة ومواقف خاصة بالمطورين إلى محفظتنا، مدعومة بمكانة دبي وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار.. ووصلت مبيعات البطاقات الموسمية إلى مستويات قياسية، نتيجة إدراك العملاء للقيمة النسبية التي يقدمها هذا المنتج فيما حافظت المعاملات الإجمالية على قيمتها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما تراجع معدل الاستخدام كما هو متوقع مما يعكس زيادة نسبة مستخدمي البطاقات الموسمية وإضافة أماكن جديدة في المواقف.

وأضاف : " استفدنا من تطبيق التعرفة المرنة في وقت سابق من العام وعلى صعيد الرقابة على المواقف، واصلنا استخدام أسطول مركبات التفتيش الذكية المدعوم بالتكنولوجيا، مع نشر المفتشين الميدانيين بناءً على بيانات دقيقة لتعزيز الامتثال على نطاق الشبكة.

وبلغ إجمالي عدد مواقف المركبات في محفظة الشركة نحو 229 ألف موقف بنهاية الربع الرابع من 2025 بزيادة 11 بالمئة على أساس سنوي، فيما ارتفع عدد التصاريح والاشتراكات الموسمية إلى 89.3 ألف بطاقة بنمو 140 بالمئة.

وارتفع إجمالي المخالفات الصادرة إلى نحو 810.2 ألف مخالفة في الربع الرابع من 2025 بزيادة 59 بالمئة، في حين بلغ إجمالي معاملات المواقف 37 مليون معاملة.

وأشارت الشركة إلى أنه، رهناً بموافقة المساهمين، يعتزم مجلس الإدارة التوصية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 343.7 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2025، على أن يتم السداد في أواخر أبريل 2026.

وقدمت "باركن" توجيهاتها لعام 2026، متوقعة نمو إيرادات مواقف المركبات العامة إلى ما بين 560 و610 ملايين درهم، وإيرادات الغرامات إلى ما بين 420 و460 مليون درهم، وإيرادات البطاقات الموسمية إلى ما بين 260 و280 مليون درهم.