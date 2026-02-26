وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن الشركة الأكثر قيمة في العالم تتوقع أن تبلغ مبيعاتها في الربع الأول من السنة المالية 78 مليار دولار، بزيادة أو نقصان اثنين بالمئة، مقارنة بمتوسط تقديرات المحللين البالغ 72.60 مليار دولار.

وأفادت إنفيديا الأربعاء بأن إيرادات الربع الرابع ارتفعت إلى 68.1 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، متجاوزة توقعات المحللين، كما سجلت المبيعات زيادة بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالربع السابق.

وزاد صافي الدخل بنسبة 94 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى نحو 43 مليار دولار، بينما تجاوزت أرباح السهم الواحد أيضا توقعات المحللين.

ويتطلع المستثمرون إلى نتائج إنفيديا لتقييم ما إذا كانت مئات المليارات من الدولارات التي تضخها شركات التكنولوجيا الكبرى في البنية التحتية لمراكز البيانات تؤتي ثمارها.

وتراهن وول ستريت على مؤشرات الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة من إنفيديا، وهو افتراض مدعوم بإنفاق رأسمالي ضخم من ألفابت ومايكروسوفت وأمازون وميتا بلاتفورمز، والذي من المتوقع أن يصل إجماليه إلى 630 مليار دولار على الأقل في 2026، مع تخصيص معظم الإنفاق لمراكز البيانات والمعالجات.

وتنفق الشركات والحكومات بلا هوادة في سباق لتطوير أكثر تقنيات الذكاء الاصطناعي تطورا، وإلا فستخاطر بالتخلف عن الركب.

لكن هناك مؤشرات على وجود مخاطر تهدد هيمنة إنفيديا الطويلة الأمد في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي. فمن المنتظر أن تكشف (إيه.إم.دي)، المنافس الأصغر، عن خادم ذكاء اصطناعي جديد في وقت لاحق من هذا العام، وقد أبرمت صفقات مع كبار عملاء إنفيديا، ومنهم ميتا.

وفي الوقت نفسه، برزت غوغل التابعة لألفابت كأحد أكبر المنافسين من خلال صفقة لتزويد أنثروبيك، الشركة المطورة لروبوت الدردشة كلود، بشرائحها الداخلية المسماة (تي.بي.يو). وأفادت تقارير إعلامية بأن غوغل تجري أيضا محادثات لتزويد ميتا بتلك الشرائح.

وارتفعت أسهم شركة إنفيديا بأكثر من 3 بالمئة في التداول بعد ساعات السوق.