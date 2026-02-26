واصلت "سبيس 42" خلال عام 2025 تنفيذ استراتيجية التحول، محققةً تقدّماً ملموساً عبر ركائزها الاستراتيجية الأربع، إلى جانب توسيع شراكاتها مع الجهات العالمية الرائدة.

وأظهرت أعمال الشركة التي تضم وحدتي "الخدمات الفضائية" و"الحلول الذكية"، زخماً متسارعاً في الأداء خلال النصف الثاني من العام، حيث ارتفعت إيرادات الربع الأخير بنسبة 7 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، بما يمهّد الطريق للعودة إلى النمو خلال عام 2026.

وسجّلت "الخدمات الفضائية"، التي تمثل أكثر من ثلاثة أرباع الإيرادات الموحّدة، أداءً من بين الأقوى في تاريخها، بنمو في الإيرادات بنسبة 6 بالمئة وتحقيق أعلى مستوى تاريخي لكل من الأرباح المطبّعة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الربح.

ويعود ذلك إلى العقد الحكومي الجديد بقيمة 700 مليون دولار والممتد لخمس عشرة عاماً، والذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من يوليو عقب الإطلاق الناجح للقمر الاصطناعي "الثريا-4"، إلى جانب الأداء القوي في إيرادات الحلول المداراة. كما سجّلت "الخدمات الفضائية" نمواً متتالياً في الإيرادات على أساس ربعي طوال عام 2025، ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار خلال عام 2026 مع إطلاق تطبيقات حكومية وتجارية جديدة تدعم قدرات "الثريا-4".

كما سجّلت "الحلول الذكية"، التي تمثّل أقل من ربع الإيرادات الموحدة، إيرادات بلغت 124 مليون دولار، بانخفاض نسبته 39 بالمئة، ما يعكس استمرار التحوّل الاستراتيجي والتشغيلي للوحدة وتركيزها على البرامج طويلة الأمد المتماشية مع قدراتها الاستراتيجية في مجالات رصد الأرض والتحليلات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي.

وبلغت الإيرادات الموحّدة للشركة خلال عام 2025 ما مجموعه 577 مليون دولار، بانخفاض نسبته 8 بالمئة مقارنة بالعام السابق، ما يعكس مرحلة الانتقال التي تشهدها "الحلول الذكية" إلى جانب مواصلة الاستثمار في تنفيذ التحوّل الاستراتيجي للشركة.

واختتمت "سبيس 42" العام بسيولة نقدية وودائع قصيرة الأجل تقارب مليار دولار، وإيرادات مستقبلية متعاقدٍ عليها بقيمة 6.5 مليار دولار، ما يعزز مرونة الشركة المالية وقدرتها على تنفيذ استراتيجيتها الطموحة.

تعليقاً على ذلك، قال كريم الصبّاغ، العضو المنتدب لشركة سبيس 42: "كان عام 2025 عاماً مفصلياً في مسيرة سبيس 42، حيث ركّزنا على ترسيخ أسس نموذج أعمال مستدام وقابل للتوسع. استثمرنا في البنية التحتية والشراكات العالمية والقدرات التقنية التي ستدعم نمونا في السنوات المقبلة، بالتوازي مع التخلي عن الممارسات التقليدية التي لم تعد تواكب طموحاتنا. وتؤكّد نتائجنا المالية أننا نسير في الاتجاه الصحيح، إذ حقّقت "الخدمات الفضائية" أداءً من بين الأقوى في تاريخها، فيما تواصل وحدة ’الحلول الذكية‘ تنفيذ تحوّلها وفق الخطة الموضوعة. وندخل عام 2026 بزخم تشغيلي متنامٍ وقاعدة مالية قوية تدعم أولوياتنا الاستراتيجية."

تحقيق التقدّم عبر الركائز الاستراتيجية الأربع والقطاعات ذات الأولوية

الشريك المفضّل لتوفير البيانات الجيومكانية المتميّزة

واصلت "سبيس 42" التوسّع في كوكبة "فورسايت" عقب الإطلاق الناجح في نوفمبر 2025 للأقمار الاصطناعية الرادارية "فورسايت-3" و"فورسايت-4" و"فورسايت-5"، والتي طوّرتها الشركة بالتعاون مع "آيس آي"، مما عزّز قدرات "الحلول الذكية" ذات الاستخدام المزدوج. وقد جرى تجميع هذه الأقمار الاصطناعية واختبارها بالكامل في أول منشأة تجارية مخصّصة لتصنيع الأقمار الاصطناعية الرادارية في الشرق الأوسط، بدعمٍ من مكتب أبوظبي للاستثمار.

أعلنت "سبيس 42" عن شراكة مع شركتي "مايكروسوفت" و"إزري" لتوفير خرائط عالية الدقة تغطّي 54 دولة أفريقية خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يوفّر بيانات جيومكانية تدعم مشاريع البنية التحتية وقرارات الاستثمار وتعزّز قدرات "الحلول الذكية" وترسّخ مكانة الشركة كشريك مفضّل للبرامج الجيومكانية على المستوى الدولي.

أكّدت "سبيس 42" جاهزية أنظمة المنصات عالية الارتفاع التابعة لشركة "ميرا أيروسبيس" للتشغيل التجاري، عقب إتمام أول رحلة طيران تجريبية لمنصتها عالية الارتفاع المتطورة والتي تعمل بالطاقة الشمسية من طراز "ApusNeo"، ثم استكمال أول رحلة مرخّصة في أوروبا للمنصات عالية الارتفاع بالشراكة مع "تلسباثيو إيبيريكا" الإسبانية، مما يفتح آفاقاً جديدة في مجالات المراقبة البيئية والبيانات والاستجابة للطوارئ.

الريادة العالمية في منصّات التحليلات الجيومكانية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي

انتقل مركز تحليل البيانات "GIQ"، منصة الذكاء الجيومكاني المدعومة بالذكاء الاصطناعي التابع لوحدة "الحلول الذكية"، من النموذج التشغيلي القائم على المشاريع إلى الإطلاق التجاري المتاح عالمياً عبر متجر "مايكروسوفت أزور"، بما يؤسس لقاعدة إيرادات متكررة قائمة على الاشتراكات من خلال حلول قطاعية متخصصة على مستوى عالمي.

وسّعت "سبيس 42" قدراتها في مجال المنصات غير المأهولة وتقنيات الاستشعار، مما يعزّز الحلول الهادفة إلى دعم وحماية البنية التحتية الوطنية.

الريادة العالمية في الاتصالات غير الأرضية

دخل القمر الصناعي "الثريا-4" مرحلة التشغيل التجاري كأحد أكبر الأقمار الاصطناعية المتخصصة في خدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الاصطناعية في العالم، مدعوماً بعقد حكومي قيمته 700 مليون دولار يمتد لخمس عشرة سنة، مع طرح ستة عشر منتجاً جديداً وتوسيع نطاق التغطية، ليشكّل محرّكاً رئيسياً للإيرادات في وحدة "الخدمات الفضائية" خلال عام 2025 وما بعده.

أعلنت "سبيس 42" عن خطط لإطلاق مشروع "إكواتيس" بالشراكة مع "فياسات"، بما يتيح توفير مصدر إيرادات جديد ومهم من خلال خدمات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية، مع استهداف الإطلاق التجاري خلال ثلاث سنوات. وتعتمد المنظومة على بنية مفتوحة ومعايير عالمية لشبكات الجيل الخامس للاتصالات الفضائية، لتخدم مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة، وتوفّر تغطية حتى في المناطق التي لا تصلها الشبكات الأرضية. وسوف تدعم المنصّة أكثر من 100 ميغاهرتز من الطيف الترددي المنسّق عالمياً، ضمن نموذج تجاري قائم على الشراكات وبنية قابلة للتوسّع عالمياً.

الريادة الموثوقة في حلول الاتصال الآمن

يواصل برنامج القمرين الصناعيين "الياه-4" و"الياه-5" تقدّمه وفق الجدول الزمني المخطط له وضمن الميزانية المعتمدة، بدعمٍ من عقد حكومي بقيمة 1 مليار دولار يمتدّ لسبعة عشر عاماً، حيث اكتملت مراجعة التصميم الأوَّلي لكلا القمرين، ومن المتوقع استكمال مراجعة التصميم التفصيلية في الربع الثاني من عام 2026. ومن المرتقب أن تُساهم هذه الأنظمة المتقدمة في تعزيز قدرات الاتصال الآمن على المستويين الدفاعي والمدني في الدولة، على أن يبدأ بتوليد إيراداتٍ سنوية تُقدَّر بنحو 300 مليون دولار اعتباراً من الربع الرابع من عام 2026.

الريادة الإقليمية في التنقّل الذاتي – القطاعات ذات الأولوية