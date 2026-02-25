وجاء إطلاق الصندوق كشراكة استراتيجية بين Shorooq و Presight إحدى شركات G42، ليجسد تفويضاً استثمارياً يهدف إلى ربط أكثر شركات الذكاء الاصطناعي الواعدة عالمياً بالبنية التحتية السيادية الرائدة في دولة الإمارات، بمنظومة رأس المال الأوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمثل الدفعة الاستثمارية الأولى مقطعاً استراتيجياً من "الذكاء الحدودي"، يمتد من أنظمة الاستدلال الوكيلي (Agentic Reasoning) والذكاء الاصطناعي الفيزيائي إلى الحوسبة السحابية السيادية.

وعبر هذه الاستثمارات، شارك الصندوق إلى جانب عدد من أبرز الأسماء في عالم رأس المال الجريء والتكنولوجيا عالمياً. وتحظى شركات المحفظة بدعم مؤسسات استثمارية مرموقة مثل Google Ventures (GV) و Index Ventures و a16z و Andreessen Horowitz و Quiet Capital و Y Combinator و First Round Capital، إضافة إلى مستثمرين ملائكيين بارزين من بينهم Peter Thiel و Paul Graham و Yann LeCun.

وتعتمد استراتيجية الصندوق على دعم مؤسسين عالميين يطورون منتجات "مولودة بالذكاء الاصطناعي" تتمتع بميزات تنافسية قائمة على البيانات أو قنوات توزيع قوية أو سيطرة على البنية التحتية.

وقال الدكتور بلال بلوش الشريك في Shorooq والمسؤول عن قيادة الصندوق: "عند إطلاق هذا الصندوق، كانت رؤيتنا تتمثل في ربط رواد الذكاء الاصطناعي عالمياً برأس المال والدعم التنظيمي وإمكانية الوصول إلى الأسواق التي توفرها منطقتنا. واستثمارنا في خمس شركات واعدة خلال 120 يوماً فقط، بعد تقييم أكثر من 1000 فرصة خارج سوقنا المحلي وبالشراكة مع مستثمرين بارزين في الولايات المتحدة وآسيا، يمثل خطوة عملية نحو تحقيق هذه الرؤية. لقد أعجبنا بقدرة هؤلاء المؤسسين على توسيع حدود ما يمكن للذكاء الاصطناعي إنجازه - من منح كل تطبيق واجهة صوتية إلى أتمتة صناعات بمليارات الدولارات - ما أتاح لنا دعم أطروحات متعددة عبر طبقات منظومة الذكاء الاصطناعي. هذه مجرد البداية؛ ونؤمن بأن الصندوق يمكن أن يشكل جسراً بين الشرق والغرب في مجال الذكاء الاصطناعي، ونحن ملتزمون بتسريع المزيد من الابتكارات التي ستحدث تحولاً في الأعمال والمجتمعات."

من جانبه، قال Maghan Kenesbai، الرئيس التنفيذي للنمو في Presight: "لا يخلق الذكاء الاصطناعي قيمة مستدامة إلا عندما يعمل ضمن أنظمة حقيقية. وتعكس استثماراتنا الأولى هذه القناعة - إذ تمتد من البنية التحتية الآمنة للذكاء الاصطناعي إلى منصات الذكاء العمودي لقطاعات رأس المال والصناعة، وصولاً إلى أنظمة الحافة (Edge-native). كل شركة من هذه الشركات تطور تقنيات مصممة للاندماج في بيئات معقدة وخاضعة للتنظيم. ومن خلال هذا الصندوق، نؤسس مسارات واضحة للانتقال من الابتكار إلى التطبيق عبر تحويل الذكاء الاصطناعي الحدودي إلى أنظمة ذكية قابلة للتوسع."

استثمارات المحفظة: خمس شركات عالمية في الذكاء الاصطناعي