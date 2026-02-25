زعم الرئيس أن التضخم "يتراجع" وأن الدخول "ترتفع بسرعة"، وذلك على الرغم من أن الأرقام الرسمية تُظهر أن ضغوط الأسعار لا تزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة.

وقال ترامب: "إن الاقتصاد يزدهر كما لم يزدهر من قبل". كما هاجم المنتقدين، بمن فيهم الديمقراطيون، الذين أدانوا الإدارة لفشلها في معالجة ارتفاع تكلفة المعيشة بينما تدعي أنها من دعاة "القدرة على تحمل التكاليف".

وأضاف خلال خطابه -الذي حطم فيه المُدة القياسية كأطول خطاب رئاسي أمام الكونغرس- قائلاً: "لقد كانوا يعلمون أن تصريحاتهم كانت كذبة قذرة.. سياساتهم هي التي تسببت في ارتفاع الأسعار.. سياساتنا تعمل على إنهائها بسرعة".

لكن الديمقراطيين نددوا برسالة الرئيس بشأن التضخم ووصفوها بأنها منفصلة عن الواقع، بحسب ما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز".

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 2.4 بالمئة في يناير مقارنةً بالعام الماضي، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل. ويمثل هذا انخفاضاً عن نسبة 2.7 بالمئة المسجلة في ديسمبر، وهو أقل من المتوقع . وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، التي تتسم بتقلبات الأسعار، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 2.5 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2021.

محاور رئيسية

يقول رئيس قسم الأسواق المالية في شركة FXPro ميشال صليبي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن الخطاب الأخير للرئيس الأميركي دونالد ترامب يمكن تلخيصه في عدة محاور رئيسية:

التأكيد على أن الاقتصاد الأميركي "أقوى من أي وقت مضى".

الدفاع عن سياسة خفض الضرائب.

الإشارة إلى المستويات القياسية لمؤشرات الأسهم.

ويضيف: ترامب تطرق كذلك إلى ملف الرسوم الجمركية، وإعادة التوازن للسياسة النقدية، مع تأكيده أن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة نسبياً، إلى جانب التشديد على ملف الطاقة وتعزيز الاعتماد المحلي، وإبراز مفهوم "الاستقرار عبر القوة" في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.

ويشير صليبي إلى أنه من زاوية البيانات الفعلية، لا يمكن إنكار أن الأسواق سجلت مستويات تاريخية، وأن بعض القطاعات، خصوصاً الصناعة والطاقة، استفادت من السياسات الحمائية، كما أن أرباح الشركات لا تزال قوية في عدد من القطاعات.

لكنه في المقابل يشدد على أن الصورة ليست مثالية بالكامل، موضحاً أن الدين العام الأميركي عند مستويات مرتفعة جداً، والعجز المالي يتسع، فيما لم يتم القضاء على التضخم بشكل كامل حتى الآن. كما يحذّر من أن الرسوم الجمركية قد تضغط على المستهلك الأميركي وتعيد إشعال الضغوط السعرية خلال الفترة المقبلة.

ويؤكد صليبي أن توصيف ترامب للزخم الاقتصادي يحمل جزءًا من الصحة، لكنه يميل بطبيعته إلى المبالغة السياسية، مشيراً إلى أن قوة الأسواق لا تعني بالضرورة وجود توازن كامل في الاقتصاد. فالوصول إلى قمم تاريخية في مؤشرات الأسهم لا يعني أن كل مكونات الاقتصاد في أفضل حالاتها.

ويوضح أن جزءاً كبيراً من ارتفاع الأسهم مدفوع بطفرة الذكاء الاصطناعي، أكثر من كونه انعكاساً لنمو اقتصادي شامل ومتوازن، لافتاً إلى أن الأثر المباشر للسياسة التجارية لم يظهر بالكامل بعد، وقد تتضح تكلفته التضخمية على المدى المتوسط.

ويختم صليبي حديثه بالقول:

الاقتصاد الأميركي يتمتع بمرونة واضحة وقوة حقيقية، إلا أن الصورة ليست مثالية بنسبة 100 بالمئة كما تم تصويرها.

التحدي الأكبر يكمن في المخاطر الهيكلية الكامنة، والتي قد تفرض نفسها خلال المرحلة المقبلة.

الرسوم الجمركية

وفي مواجهة أربعة قضاة من المحكمة العليا كانوا حاضرين، رد ترامب على حكم المحكمة في أواخر الأسبوع الماضي بأن استخدامه لصلاحيات الطوارئ لفرض تعريفات جمركية شاملة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين كان غير قانوني.

في منتصف ليل الثلاثاء، وقبل إلقاء الخطاب، فرض ترامب ضريبة عالمية بنسبة 10 بالمئة استناداً إلى قانون مختلف، مضاعفاً بذلك سياسته الاقتصادية المميزة على الرغم من أن استطلاعات الرأي تُظهر أن الناخبين الأميركيين متشككون في الرسوم الجمركية .

وقال خلال خطابه: "إن الدول التي كانت تستغلنا لعقود من الزمن تدفع لنا الآن مئات المليارات من الدولارات. وأعتقد بأن الرسوم الجمركية التي تدفعها الدول الأجنبية، كما في الماضي، ستحل محل نظام ضريبة الدخل الحالي بشكل كبير، مما يخفف عبئاً مالياً هائلاً عن كاهل الشعب الذي أحبه".

اشتبك ترامب في بعض الأحيان مع الديمقراطيين في الجمهور عندما صور البلاد على أنها مدمرة بسبب ارتفاع معدلات الجريمة والهجرة غير الشرعية، وهو ما يجادل بأنه يبرر الحملات الفيدرالية الواسعة النطاق في العديد من المدن الأميركية.

رسائل أخرى

ومن بين الرسائل الاقتصادية خلال الخطاب أيضاً دعوته المشرعين إلى سن تشريع يحظر على أعضاء الكونغرس وعائلاتهم تداول الأسهم.

ووجه انتقاداً لاذعاً لرئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، إحدى أغنى أعضاء الكونغرس، والتي خضع زوجها للتدقيق بسبب تداولاته في سوق الأسهم.

وفي سياق آخر، كشف عن أنه حصل على تعهد من شركات التكنولوجيا بأنهم سيزودون مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بالطاقة الخاصة بهم، وقال: يمكنهم بناء محطات توليد خاصة بهم كجزء من مصانعهم بحيث لا ترتفع أسعار الكهرباء لأي شخص (..)".

مغالطات ترامب

من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضمن عدداً من المغالطات وبعض التضخيم في عرض المؤشرات الاقتصادية.

الحديث عن تراجع التضخم بشكل حاسم خلال خمس سنوات غير دقيق، إذ إن الاقتصاد الأميركي شهد موجات تضخمية واضحة منذ جائحة كورونا، ولم يكن المسار هبوطياً بشكل منتظم كما تم تصويره.

الرئيس تحدث عن استثمارات تُقدَّر بنحو 18 تريليون دولار، في حين أن الأرقام المنشورة على الموقع الرسمي للبيت الأبيض تشير إلى نحو 9.7 تريليون دولار، ما يعكس فجوة واضحة بين الخطاب السياسي والبيانات الفعلية.

ويشير إلى أن تركيزاً كبيراً في الخطاب كان على أداء الأسهم الأميركية وتسجيلها مستويات قياسية، لكنه يوضح أن هذا المسار الصاعد بدأ قبل ولاية ترامب الحالية واستمر خلالها، لافتاً إلى أن بعض سياسات الإدارة خلقت حالة من عدم اليقين في الأسواق، وأن الأداء كان من الممكن أن يكون أفضل لولا هذه السياسات، بحسب تقديره.

وفي ما يتعلق بسوق العمل، يؤكد يرق أن هناك مبالغة في توصيف قوته، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأميركي أضاف نحو 181 ألف وظيفة في عام 2025، وهو ما يُعد من أضعف معدلات النمو منذ جائحة كورونا. كما يلفت إلى أن النمو الاقتصادي في الربع الرابع بلغ 1.4بالمئة فقط، وهو معدل يعكس تباطؤاً ملحوظاً مقارنة بما يتم الترويج له.

ويضيف أن الخطابات والتصريحات غالباً ما تتسم بنبرة تفاؤلية مبالغ فيها، ولا تعكس بالكامل الواقع الذي يمر به الاقتصاد الأميركي حالياً، خاصة في ظل ارتفاع الدين العام الذي يقترب من 40 تريليون دولار، واستمرار الضغوط المالية.

كما يشير إلى أن استطلاعات رأي تُظهر أن نحو 60 بالمئة من الأميركيين غير راضين عن الأداء الاقتصادي والسياسات المتبعة، وهو ما يعكس فجوة بين الخطاب الرسمي وتقييم الشارع.

ويتابع يرق: "المرحلة المقبلة ستشهد ضغوطاً سياسية واقتصادية متزايدة مع اقتراب انتخابات الكونغرس في نوفمبر، ما قد ينعكس على توجهات الأسواق".

وفي ما يتعلق بأسعار الوقود، يوضح أن تراجعها إلى مستويات قريبة من 2.3 دولار للغالون لم يكن نتيجة سياسات داخلية فقط، بل جاء أيضاً نتيجة ضعف الطلب العالمي وتراجع أسعار النفط سابقاً، مؤكداً أن التوترات الجيوسياسية الحالية قد تدعم عودة الأسعار إلى الارتفاع، ما يجعل بعض التصريحات حول استدامة الانخفاض غير مبنية بالكامل على معطيات واقعية.

خطاب محلي

وركز ترامب في خطابه في الغالب على السياسة الداخلية والقضايا السياسية وتجنب الخوض في جهوده الخارجية، بحسب قراءة لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، تطرقت إلى أبرز رسائله.

لكن الرئيس تحدث بإيجاز عن إيران، حيث وجّه حشداً عسكرياً ضخماً، وحيث كان يلمّح إلى أنه قد يرغب في توجيه ضربة.

وقال ترامب عن إيران: "نحن نتفاوض معهم.. إنهم يرغبون في إبرام اتفاق، لكننا لم نسمع تلك الكلمات السرية: (لن نمتلك سلاحاً نووياً أبداً)". وأضاف: "أفضّل حل هذه المشكلة عبر الدبلوماسية.. لكن هناك أمر واحد مؤكد، وهو أنني لن أسمح أبداً لأكبر راعٍ للإرهاب في العالم، وهو ما هم عليه بلا منازع، بامتلاك سلاح نووي"، وفق نص تصريحاته.

وبحسب التقرير، فمن المرجح أن يكون تركيز ترامب على القضايا الداخلية انعكاساً للواقع السياسي؛ فقد حقق الديمقراطيون تقدماً مبكراً في استطلاعات الرأي قبل انتخابات التجديد النصفي، وذلك بالتركيز على قضايا القدرة على تحمل التكاليف والقضايا المعيشية اليومية.