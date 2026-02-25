وانخفضت مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 3.9 بالمئة على أساس سنوي في يناير الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 5.8 بالمئة في ديسمبر الماضي. وهذا يعد أول انخفاض يتم تسجيله منذ يونيو الماضي.

وعلى الرغم من الانخفاض، فإن السيارات الكهربائية مستمرة في الانتعاش. ومثلت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات 19.3 بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات.

ومازالت السيارات الهجينة-الكهربائية الأكثر مبيعا، حيث سجلت مبيعاتها 38.6 بالمئة من إجمالي المبيعات.

وتراجعت مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين بنسبة 28.2 بالمئة، كما انخفضت مبيعات السيارات التي تعمل بالديزل بنسبة 22.3 بالمئة.

ومن بين الأسواق الكبرى، انخفضت مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 6.6 بالمئة في ألمانيا وفرنسا، وارتفعت في إيطاليا بنسبة 6.2 بالمئة وإسبانيا بنسبة 1.1 بالمئة.