وكشفت وارنر أمس الثلاثاء أنها تلقت عرضا معدلا بعد انقضاء مهلة سبعة أيام لاستئناف المفاوضات مع باراماونت أمس الاثنين.

وأكدت باراماونت، المملوكة لشركة سكاي دانس، أنها قدمت عرضا معدلا، لكنها لم تفصح عن تفاصيل بشأن العرض الأخير. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تكون الشركة قد رفعت سعر عرضها.

ومن شأن الاستحواذ على وارنر براذارز ديسكفري إعادة تشكيل هوليوود والمشهد الإعلامي الأوسع، إذ ستضم الصفقة شبكة البث المباشر إتش.بي.أو ماكس وأعمالًا شهيرة مثل سلسلة أفلام "هاري بوتر"، وربما شبكة سي.إن.إن التلفزيونية الإخبارية، اعتمادًا على الفائز في صراع الاستحواذ بين نتفليكس وباراماونت.

وترغب باراماونت في الاستحواذ على وارنر براذارز بالكامل، بما في ذلك شبكات مثل سي.إن.إن وديسكفري، وقد توجهت مباشرة إلى المساهمين بعرض نقدي بقيمة 77.9 مليار دولار بعد أيام فقط من الإعلان عن صفقة نتفليكس.

مع الأخذ في الاعتبار الديون، عرضت باراماونت سابقا على مساهمي وارنر 30 دولارا للسهم الواحد، لتصل القيمة الإجمالية لها إلى حوالي 108 مليارات دولار.

أما نتفليكس، فترغب فقط في شراء استوديوهات وارنر براذارز وأعمال البث المباشر مقابل 72 مليار دولار، أو حوالي 83 مليار دولار شاملة الديون.