وبإضافة نتائج شركة غينيا ألومينا كوربوريشن، سجلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم صافي ربح قدره 2.12 مليار درهم (578 مليون دولار) مقارنة بـ 2.62 مليار درهم (715 مليون دولار) في عام 2024.

وبلغ هامش الأرباح الأساسية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 29 بالمئة في عام 2025 مقارنةً بـ 31 بالمئة في عام 2024، ما يمثل انخفاضاً طفيفاً نتيجة ارتفاع أسعار الألومينا والبوكسيت، ما يعكس محافظة الشركة على مكانتها الرائدة مقارنة بنظرائها من الشركات الكبرى.

تركز شركة الإمارات العالمية على تحسين التكلفة والأداء عبر سلسلة القيمة وحققت وفورات تراكمية تجاوزت 235 مليون درهم (65 مليون دولار ) خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، مدفوعةً بزيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة وتوفير تكاليف المشتريات.

واعتباراً من عام 2026، ستطلق الشركة المرحلة الثانية من برنامجها للتحسين «نجاح 2.0» بهدف تحقيق وفورات سنوية إضافية بقيمة 1.62 مليار درهم (440 مليون دولار) بحلول 2030 مقارنة بعام 2024. وذلك من خلال تحديثات في تقنية العمليات، وتحسين إمداد المواد الخام وتسعير المنتجات والمبيعات والتسويق.

ارتفع إنتاج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الألمنيوم المصبوب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مسجلاً 2.84 مليون طن. وباعت الشركة كمية قياسية بلغت 2.83 مليون طن من الألمنيوم المصبوب لأكثر من 400 عميل في أكثر من 50 دولة، مقارنةً بـ 2.77 مليون طن في عام 2024.

وبلغت نسبة المنتجات ذات القيمة المضافة - "الألمنيوم عالي الجودة" - من إجمالي المبيعات في عام 2025 81 بالمئة (82 بالمئة في عام 2024).

وأنتجت مصفاة الطويلة للألومينا 2.40 مليون طن من الألومينا في عام 2025، بانخفاض طفيف مقارنة بـ 2.54 مليون طن في عام 2024، ما يغطي 46 بالمئة من احتياجات الشركة من الألومينا.

وخلال عام 2025، أجرت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم العديد من التعديلات لتعزيز كفاءة المصفاة في معالجة أنواع أوسع من البوكسيت، إضافة إلى التخلص من معيقات الإنتاجية، ما أتاح زيادة الطاقة الإنتاجية للألومينا.

أظهرت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مرونة كبيرة في استراتيجية سلسلة التوريد الخاصة بها بعد إنهاء الاتفاقية الأساسية مع حكومة غينيا وسحب امتياز التعدين لشركة غينيا ألومينا كوربوريشن. وسارعت الشركة إلى تأمين مصادر بديلة لتوريد البوكسيت، بما في ذلك استيراد البوكسيت من أستراليا وغانا والبرازيل.

وأسهم هذا التنوع في مصادر التوريد، إلى جانب مرونة العقود واستمرار المشاركة في السوق الفورية، في تمكين الشركة من الاستفادة من فرص السوق. كما وقعت الشركة عقود توريد طويلة الأجل تغطي أكثر من 70 بالمئة من احتياجاتها من حيث الكميات، مع إدارة المشتريات من خلال مجموعة من الاتفاقيات لضمان أمن الإمدادات والمرونة.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "سجلنا في عام 2025 أداءً مالياً أساسياً قوياً مدعوماً بالمبيعات القياسية وارتفاع أسعار الألمنيوم والتزامنا المستمر بضبط التكاليف، ما يعكس متانة ومرونة أعمالنا. كما واصلنا في الوقت نفسه تنفيذ استراتيجية النمو بوتيرة ثابتة، حيث حققنا تقدماً ملموساً في خطط إنشاء المصهر الجديد للألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة، وأطلقنا مشروعاً تجريبياً لأحدث تقنيات الصهر لدعم توسعنا المستقبلي. أما في مجال إعادة التدوير، فعززنا قدراتنا في إعادة التدوير في الولايات المتحدة، وواصلنا تنفيذ مشاريع التوسعة في الإمارات وأوروبا".

حققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مبيعات قياسية لمنتجات الألمنيوم منخفض الكربون بزيادة قدرها 70 بالمئة لتصل إلى 196 ألف طن. وباعت الشركة 109 آلاف طن من ألمنيوم "سيليستيال" المصنوع بالطاقة الشمسية (بما في ذلك 36 ألف طن من ألمنيوم "سيليستيال-آر" الممزوج بالألمنيوم المعاد تدويره)، مقارنةً بـ 84 ألف طن في عام 2024. وخلال عام 2025، باعت الشركة لأول مرة ألمنيوم "مينيمال" منخفض الكربون المصنوع باستخدام الطاقة النووية. كما ارتفعت مبيعات ألمنيوم "ريفايفال" المعاد تدويره إلى 86 ألف طن، مقارنةً بـ 31 ألف طن في عام 2024.

وبلغ متوسط سعر الألمنيوم القياسي في بورصة لندن للمعادن 2,610 دولاراً أمريكياً للطن في عام 2025، مقارنة بمبلغ 2,392 دولاراً أمريكياً للطن في عام 2024، مدعوماً بالطلب المستقر واضطرابات إمداد الألمنيوم وضعف الدولار الأمريكي.

وشهدت العلاوات السعرية على المستوى الإقليمي تقلبات حادة في عام 2025.في اليابان، بلغ مؤشر MJP الياباني ذروته فوق 220 دولاراً للطن في مطلع العام، ثم انخفض إلى حوالي 65 دولاراً بحلول أغسطس، قبل أن يرتفع ليختتم العام بمعدل 170 دولاراً للطن. وبلغ متوسط ​​مؤشر MJP حوالي 125 دولاراً للطن في عام 2025 مقارنةً بحوالي 145 دولاراً للطن في عام 2024.

أما في أوروبا، فقد انخفضت علاوة الرسوم الجمركية على MB إلى أقل من 190 دولاراً للطن في منتصف العام قبل أن تتعافى لتتجاوز 330 دولاراً للطن. وبلغ متوسط علاوة الرسوم الجمركية على MB حوالي 250 دولاراً للطن في عام 2025 مقارنةً بحوالي 315 دولاراً للطن في عام 2024.

وفي الولايات المتحدة، أدت الرسوم الجمركية المرتفعة على واردات الألمنيوم إلى زيادة علاوة الرسوم الجمركية على MW من حوالي 500 دولار للطن إلى أكثر من 2,000 دولار للطن بنهاية العام. وبلغ متوسط علاوة الرسوم الجمركية على MW حوالي 1,300 دولار للطن في عام 2025 مقارنة بحوالي 425 دولاراً للطن في عام 2024.

وقال بول كيلديمو، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الإمارات العالمية للألمنيوم: "تدعم الاتجاهات العالمية الحالية نمواً متواصلاً في الطلب على الألمنيوم عبر قطاعات رئيسية، وفي مقدمتها الاستدامة والتنقل الكهربائي وتجديد البنية التحتية. ويبرز قطاع الطيران والدفاع كأحد المحركات الأساسية للنمو، في ظل احتياج المركبات الكهربائية إلى كميات أكبر بكثير من الألمنيوم مقارنة بالمركبات التقليدية. ويبلغ سعر الألمنيوم أقل من ثلث سعر النحاس، مما يسرع من فرص استبداله في تطبيقات الكابلات والطاقة. وتضع هذه المعطيات قطاع الألمنيوم، وأعمال الإمارات العالمية للألمنيوم، في موقع قوي ومستدام للنمو على المدى الطويل".

بلغت التدفقات النقدية الأساسية من العمليات التشغيلية 8.27 مليار درهم (2.25 مليار دولار)، مقارنةً بـمبلغ 8.30 مليار درهم (2.26 مليار دولار) في عام 2024.

وبلغت نسبة تحويل النقد 80 بالمئة في عام 2025 مقارنةً بـ 64 بالمئة في عام 2024. وبقي معدل صافي ديون الشركة إلى الأرباح الأساسية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مستقراً عند 1.35 ضعفاً في عام 2025 مقارنة بـ 1.34 ضعفاً في عام 2024، ما يعكس استمرار تعزيز الميزانية العمومية.

ودفعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لمساهميها 3.7 مليار درهم (مليار دولار) كتوزيعات أرباح عن عام 2025، ما يمثل نسبة توزيع أرباح تبلغ حوالي 75 بالمئة.وانخفض إجمالي الدين إلى 14.08 مليار درهم (3.83 مليار دولار) مقارنة بمبلغ 15.96 مليار درهم (4.35 مليار دولار) في عام 2024.

وخلال هذه الفترة، قامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بسداد ديون مجدولة بقيمة 2.5 مليار درهم (687 مليون دولار)، وسددت بالكامل قرض غينيا ألومينا كوربوريشن بقيمة 1.94 مليار درهم (530 مليون دولار).

أسفرت نتائج شركة غينيا ألومينا كوربوريشن، والتي تشمل انخفاض القيمة والمخصصات والتكاليف الأخرى، عن تكلفة قدرها 2.81 مليار درهم (765 مليون دولار ) في عام 2025، مقارنةً بتكلفة قدرها 1.64 مليار درهم (447 مليون دولار أمريكي) في عام 2024، بعد خصم الإعفاءات الضريبية.

وبإضافة نتائج شركة غينيا ألومينا كوربوريشن، حققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 8.51 مليار درهم (2.32 مليار دولار ) في عام 2025.

في إطار النمو الاستراتيجي، أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن خطط لبناء أول مصنع جديد لإنتاج الألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة منذ عام 1980.

ومن المتوقع أن تبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع 750 ألف طن من الألمنيوم الأولي سنوياً. وبعد انتهاء عام 2025، وقّعت الشركة اتفاقية تطوير مشترك مع شركة سينشري ألمنيوم للانضمام إلى المشروع في أوكلاهوما.

وستمتلك شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 60 بالمئة من حصة المشروع المشترك، فيما تمتلك سينشري النسبة المتبقية البالغة 40 بالمئة.

إضافة إلى ذلك، بدأت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الإنتاج في مشروعها التجريبي لتقنية صهر الألمنيوم EX من الجيل التالي في منطقة الطويلة. وتوفر تقنية EX المطورة حديثاً إنتاجية أعلى مع استهلاك أقل للطاقة وانبعاثات أقل. ويجري حالياً تجهيز هذه التقنية لنشرها على نطاق واسع في مشروع أوكلاهوما.

وتعمل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تطوير منصة عالمية لإعادة تدوير الألمنيوم. ففي دولة الإمارات العربية المتحدة، تقترب الشركة من إنجاز أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الدولة في منطقة الطويلة. وسيبلغ الإنتاج السنوي للمصنع 185 ألف طن من سبائك الألمنيوم وقضبان T عالية الجودة ومنخفضة الكربون. وبعد انتهاء عام 2025، أعلنت الشركة عن بدء تشغيل فرن الصهر في مصنع الطويلة لإعادة التدوير باستخدام الخردة، في خطوة مهمة ضمن أعمال الإنشاء. ومن المتوقع بدء الإنتاج من المصنع بحلول نهاية الربع الأول من عام 2026.

كما أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن خطط لتعزيز الطاقة الإنتاجية لمصهر ليشتميتال لإعادة تدوير الألمنيوم التابع للشركة في ألمانيا بأكثر من ستة أضعاف، وذلك من خلال بناء منشأة ثانية بالقرب من الموقع الحالي في هانوفر. وسيرفع المشروع قدرات فرز الخردة بمقدار 110 آلاف طن سنوياً، وقدرات الصهر والصب بمقدار 150 ألف طن سنوياً، مع توقع بدء الإنتاج في عام 2028.

وفي الولايات المتحدة، اكتملت المرحلة الأولى من توسعة مصنع سبيكترو ألويز التابع للشركة في عام 2025. وبدأت المرحلة الثانية من التوسعة، التي يتوقع اكتمالها خلال عام 2027، لتصل القدرة الإنتاجية للمصنع إلى 200 ألف طن سنوياً.

في عام 2025، وقّعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع ("طاقة") وشركة دوبال القابضة وشركة مياه وكهرباء الإمارات، عدد من الاتفاقيات تساهم في إزالة الكربون من عمليات إنتاج الألمنيوم لدى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، والتوسع في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة في أبوظبي.

ستمكن هذه المبادرة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من زيادة إنتاجها بشكل كبير من ألمنيوم "سيليستيال" المُصنَّع باستخدام الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، والألمنيوم منخفض الكربون "مينيمال"، الذي يتم إنتاجه باستخدام الكهرباء المُولَّدة من الطاقة النووية، ليشكلا حوالي نصف إجمالي إنتاج الشركة من الألمنيوم الأولي بحلول نهاية عام 2028، حسب الطلب في الأسواق.

وفي إطار هذه المبادرة، تستحوذ شركة طاقة وشركة دوبال القابضة على أصول شركة الإمارات العالمية للطاقة والمياه في الطويلة مقابل 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار).

وإلى جانب ذلك، وقَّعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أضخم اتفاقية لتوريد الكهرباء في أبوظبي، على الإطلاق، وذلك مع كلٍّ من شركة مياه وكهرباء الإمارات وشركة طاقة للتوزيع، التابعة لمجموعة "طاقة"، لتصبح بذلك أكبر المتعاملين المستفيدين من خدمات شبكة الكهرباء في أبوظبي. وتوفر هذه الاتفاقيات إمدادات من الطاقة الكهربائية بقدرة 23 تيراواط/ ساعة سنوياً إلى الإمارات العالمية للألمنيوم لمدة 24 عاماً، مع نسبة متزايدة من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، كنتيجة لدخول مشاريع مياه وكهرباء الإمارات لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية حيز التشغيل.

ومن المتوقع أن تُسهم هذه المبادرة في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 3.5 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035، ما يعادل أكثر من 3 بالمئة من إجمالي الانبعاثات الحالية بأبوظبي.

وتواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم دعمها لتحقيق أهداف استراتيجية دولة الإمارات للنمو الصناعي "مشروع 300 مليار"، ففي عام 2025، باعت الشركة 311 ألف طن من الألمنيوم المصبوب للعملاء المحليين (2024: 310 آلاف طن). ولتعزيز مشترياتها المحلية، ستبدأ الشركة بالتعاون مع شركة صنستون في إنشاء مصنع لإنتاج أقطاب الكربون في أبوظبي بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف طن سنوياً، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2028.