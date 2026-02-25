وقال رئيس الشركة مصطفى السيد، في بيان نشرته وزارة البترول والثروة المعدنية، إن قيمة المبيعات ارتفعت إلى 19.5 مليون دولار مقابل 9 ملايين دولار، محققة زيادة قدرها 217 بالمئة عن الفترة المماثلة.

وأكد أن التعاون للبترول توسعت في إنتاج وتسويق المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وعلى رأسها الزيوت التخليقية، لافتاً إلى فتح أسواق تصديرية جديدة بعدد من الدول العربية والأفريقية.

واستعرض رئيس الشركة ملامح الموازنة الاستثمارية للشركة، والتي بلغت 1.2 مليار جنيه ، موضحا أن كافة محطات الوقود التابعة للشركة على مستوى الجمهورية مجهزة بمنظومة ATG الرقابية، وأن كميات المنتجات البترولية المباعة سجلت تطورًا ملحوظًا في بنزين 95 و92 خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين ، في مقابل تراجع استهلاك بنزين 80.

جاء ذلك خلال اعتماد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي الموازنات الاستثمارية لشركتي التعاون للبترول وأسيوط لتكرير البترول للعام المالي 2027/2026، بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عبر الفيديو كونفرانس، وفق البيان.

وخلال الجمعية العامة لشركة أسيوط لتكرير البترول، شدد الوزير بدوي على أهمية المراقبة المستمرة لجودة المنتجات البترولية المنتجة من معامل التكرير المصرية، لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية، باعتبارها تمثل احتياجات يومية حيوية للمواطنين، مؤكدًا أن المشروعات التوسعية الجارية بمنطقة أسيوط تمثل إضافة مهمة تسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية.

واستعرض المهندس عيسى علاق، رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، ملامح الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تكرير 4.2 مليون طن خام لتعظيم إنتاج المنتجات البترولية المختلفة، لافتًا إلى أن معمل تكرير أسيوط نجح في تغطية 100 بالمئة من احتياجات صعيد مصر من البنزين بأنواعه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2026/2025.

وأشار إلى أن استخدام الهيدروجين بديلاً للمازوت كوقود للغلايات والأفران أسهم في توفير 2700 طن مازوت، كما تم تقليص الانبعاثات الكربونية رغم زيادة الطاقة التكريرية للمعمل خلال النصف الأول من العام الجاري.