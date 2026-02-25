ردود الفعل الدولية كانت سريعة؛ الاتحاد الأوروبي أجل التصويت على اتفاق التجارة، بينما أعلنت الصين والهند ونخبة من الدول الأخرى عن مراجعة المفاوضات القائمة مع واشنطن.

هذه التطورات أعادت المخاوف من حرب تجارية جديدة، فدفعت المستثمرين إلى بيع أسهم التكنولوجيا وسط قلق متصاعد حول فقاعة الذكاء الاصطناعي وتداعياتها على الاقتصاد العالمي. في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب، مسجلة أعلى مكاسبها خلال ثلاثة أسابيع، في مؤشر على البحث عن ملاذات آمنة وسط تقلب الأسواق.

الأسواق أمام ثلاث صدمات متزامنة

قال مازن سلهب، رئيس قسم أبحاث السوق في MH Markets، خلال حديثه إلى برنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، إن الأسواق العالمية تشهد من جديد حالة من التراجع والاضطراب بسبب ثلاثة عوامل أساسية. العامل الأول مرتبط بالقلق من الحرب التجارية التي تعيد المخاوف إلى السطح، فيما يمثل العامل الثاني الضبابية المستمرة حول تطورات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. أما العامل الثالث فهو الفوضى العامة التي لا تحبها الأسواق، مع قراءة المستثمرين اليوم للتوترات الجيوسياسية وأسعار الطاقة المرتفعة.

وأشار سلهب إلى أن الأسواق تترقب نتائج المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، موضحًا أن استمرار ارتفاع أسعار النفط سيبقي التضخم عنيدًا، ما يمهد لصدام محتمل بين الرئيس الجديد للفيدرالي الأمريكي والرئيس ترامب. وأضاف أن أي رئيس للفيدرالي، حتى لو كان داعمًا لترامب، لن يتمكن من تقديم السياسة النقدية كما يرغب الرئيس، مؤكدًا أن الأمور في قلب المؤسسات الدستورية الأمريكية لا تجري ببساطة.

الذكاء الاصطناعي بين القيمة والمخاطر

فيما يخص التكنولوجيا، لفت سلهب إلى مشكلتين رئيسيتين. الأولى تتعلق بالقيمة السوقية للاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن المليارات التي تضخ في هذا القطاع قد تكون مبالغ فيها أو لا تستحق، وأن تقييم هذه الاستثمارات سيحكم عليه المستقبل. المشكلة الثانية ترتبط بمعدلات الفائدة؛ إذ إذا لم تخفض بسرعة، فإن أسواق التكنولوجيا ستكون الأكثر تأثرًا مقارنة بالشركات التقليدية المدرجة في مؤشرات مثل داو جونز وS&P، نظرًا لطبيعة توسعها السريع.

وأوضح أن الأسواق التقنية قد تتراجع رغم الأرباح الحالية الجيدة، لأن الاقتصاد الأمريكي رغم الأداء الإيجابي، لا يضمن استقرار المكاسب وسط الفوضى التجارية. وأكد أن هذا الأمر يجعل من الضروري أخذ تقييم المخاطر بعين الاعتبار عند الاستثمار في هذا القطاع.

التحوط عبر الأصول الحقيقية

في ضوء هذه التحديات، اعتبر سلهب أن شراء الأصول الحقيقية والملموسة يمثل خيارًا استراتيجيًا لتقليل المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية المحتملة. أضاف أن الذهب والفضة قد تعوض الخسائر السابقة، وأن التموضع في الأصول الملموسة سيبقى حيويًا إذا ساءت الظروف في الأسواق العالمية.

كما شدد على أن التكنولوجيا لا تزال خيارًا جيدًا لأنها الأقل تعرضًا للمخاطر الجيوسياسية في الوقت الراهن، مع احتمالية استمرار الأداء الجيد لقطاع البطاقات التكنولوجية إذا بقي الوضع مستقرًا.

تراجع الزخم في العملات المشفرة

وعن العملات الرقمية، أبرز سلهب فقدان الثقة الجزئي لعاملين أساسيين. أولاً، تراجع الزخم المرتبط بوصول الرئيس ترامب للبيت الأبيض وسياساته التسهيلية، وثانيًا، انخفاض القيمة السوقية للعملات المشفرة من أكثر من 4 تريليونات دولار قبل ستة أشهر إلى 2.1 تريليون دولار حاليًا، ما أدى إلى انخفاض البيتكوين بأكثر من 27 بالمئة هذا العام، وأكد أن هذه التراجعات ليست انهيارًا للسوق بل جزءًا من طبيعة السوق المضاربي.

وأوضح أن فقدان الزخم لا يعني تراجع الثقة، بل يمثل تحديًا في تدفقات النقدية، وأن الأسواق في حالة جدل مرتفعة والتوترات تمنع شراء البيتكوين بسهولة، مشيرًا إلى أن هذا ليس الأول ولن يكون الأخير، وأن الأسواق المضاربية ستفرض السلوك السعري المعتاد.

الحذر والمرونة مفتاح النجاح

خلص مازن سلهب إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من المستثمرين التحلي بالمرونة، مع التركيز على الأصول الحقيقية كتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، ومتابعة قطاع التكنولوجيا بحذر، فيما تبقى العملات المشفرة ذات طبيعة مضاربية تحتاج إلى إدارة دقيقة للتقلبات. كما شدد على أن الأسواق تقرأ التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة بعين الاعتبار، ما يجعل الفهم العميق لهذه العوامل أساسياً لتقييم الاستثمارات واتخاذ القرارات المناسبة.