وقالت الشركة إنها حققت أهدافها المالية لعام 2025، وأصدرت توقعاتها للعام الجاري.

وبالنسبة للربع الرابع، اتسع حجم الخسائر من مليار يورو إلى 3.24 مليار يورو (3.8 مليار دولار).

وارتفعت الإيرادات قبل حساب الفائدة والضرائب وضريبة الاستهلاك وضريبة الاهلاك بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 3.2 مليار يورو.

وارتفع الدخل بنسبة 0.7 بالمئة ليصل إلى 9.17 مليار يورو، بعدما سجل 9.11 مليار خلال العام الماضي.

وبالنسبة لعام 2026، تتوقع تليفونيكا نمو الدخل والايرادات قبل حساب الفائدة والضرائب وضريبة الاهلاك والاستهلاك بنسبة تتراوح ما بين 1.5 بالمئة و2.5 بالمئة.