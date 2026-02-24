أبرز النتائج المالية والتشغيلية

نقلت الاتحاد للطيران 22.4 مليون مسافر خلال عام 2025، محققةً نمواً استثنائياً في السعة التشغيلية بنسبة 21 بالمئة على أساس سنوي، حيث بلغت السعة المقعدية المتاحة لكل كيلومتر 111.5 مليار.

وحافظ الطلب على زخمه القوي عبر مختلف أسواق الشبكة، مع ارتفاع معدل حمولة المسافرين إلى 88.3 بالمئة (+2 نقطة مئوية على أساس سنوي)، مما يعكس كفاءة التنفيذ التي تتمتّع بها فرق عمل الاتحاد.

وتجلّى هذا النمو في أداء قوي للإيرادات، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 21 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 30.7 مليار درهم (8.4 مليار دولار)، مدفوعاً بالتوسع القوي في قطاعي المسافرين والشحن.

ارتفعت إيرادات المسافرين بنسبة 24 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 25.8 مليار درهم (7.0 مليار دولار)، مما يعكس زيادة السعة التشغيلية، واستمرار الطلب القوي، وتحسن معدل الإشغال، وارتفاع العائدات.

كما ارتفعت إيرادات الشحن بنسبة 8 بالمئة لتبلغ 4.5 مليار درهم (1.2 مليار دولار )، مدعومةً بزيادة السعة وارتفاع أحجام الشحن المنقول التي سجّلت نمواً بنسبة 9 بالمئة لتتجاوز 700 ألف طن. وأسهم نمو أسطول الركاب في تعزيز أداء الشحن من خلال زيادة سعة بدن الطائرة، مما يعزز نموذج التشغيل المتكامل للاتحاد في قطاعي الركاب والشحن. وبفضل هذا التوسع في السعة إلى جانب مشروعها المشترك مع شركة "إس إف إكسبريس"، تصدّرت الاتحاد المشهد كأكبر مشغّل شحن بين البرّ الرئيسي للصين والشرق الأوسط، حيث تُشغّل أكثر من 100 رحلة شحن شهرياً.

شهد الأداء التشغيلي تحسّناً ملموساً، حيث ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 37 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 6.3 مليار درهم (1.7 مليار دولار)، بهامش بلغ 20 بالمئة (+2 نقطة مئوية على أساس سنوي). وأسهم هذا الأداء التشغيلي القوي، إلى جانب الانضباط في إدارة تكلفة الوحدة في تحقيق أرباح بعد احتساب الضريبة بلغت 2.6 مليار درهم (698 مليون دولار)، بنمو قدره 47 بالمئة على أساس سنوي، فيما تحسن هامش الربح ليصل إلى 8.4 بالمئة (+1.5 نقطة مئوية على أساس سنوي). أي ما يفوق ضعف متوسط هامش صافي الربح في قطاع الطيران العالمي البالغ 3.9 بالمئة، وفقاً لتقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الصادرة في ديسمبر 2025.

واستمرت الربحية القوية في تحقيق تدفقات نقدية قياسية، حيث بلغ التدفق النقدي التشغيلي نحو 8.0 مليار درهم (أكثر من 2 مليار دولار)، مما مكّن الاتحاد من تمويل كامل متطلبات النفقات الرأسمالية للعام، مع مواصلة تخفيض الرفع المالي في الميزانية العمومية.

وفي اعتراف دولي بمتانة الأداء المالي للمجموعة وسلامة مسارها الاستراتيجي، حصلت الاتحاد في ديسمبر 2025 على ترقية ثانية متتالية في التصنيف الائتماني من وكالة فيتش إلى -AA، لتتصدّر بذلك أعلى تصنيف ائتماني علني بين شركات الطيران على مستوى العالم.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "شكّل عام 2025 عاماً فارقاً بالنسبة للاتحاد، حيث حققنا أقوى أداء على الإطلاق عبر جميع المؤشرات الرئيسية، وسجّلنا عامنا الرابع على التوالي من الربحية. وتؤكد هذه النتائج نجاح استراتيجيتنا القائمة على النمو المستدام، وتعزيز مركزنا المالي، ومواصلة تقديم تجربة عالية الجودة لضيوفنا."

وأضاف: "أتقدم بخالص الشكر لضيوفنا على اختيارهم الاتحاد للطيران ومنحنا ثقتهم في رحلاتهم. كما أتوجه بالشكر لكل فرد في عائلة الاتحاد على التزامهم واحترافيتهم وفخرهم بما يقدمونه، فشغفهم بصناعة تجارب استثنائية هو ما صنع نجاحنا خلال عام شهد نمواً غير مسبوق، وهو ما مكّننا من استقطاب المزيد من الزوار إلى أبوظبي."

واختتم قائلاً: "مع مركز مالي أقوى، وأسطول متنامٍ، ورؤية واضحة المعالم، نقف اليوم في موقع يؤهّلنا لمواصلة البناء على هذا الزخم. لنحلّق بطموحات ضيوفنا وكوادرنا وبإمارة أبوظبي نحو آفاقٍ أرحب".

دعم نمو دولة الإمارات وأبوظبي من خلال توسّع قياسي

واصلت الاتحاد تعزيز حركة المسافرين المباشرين والعابرين عبر أبوظبي خلال عام 2025، حيث سجّلت حركة المسافرين المباشرين نمواً بواقع 900 ألف مسافر على أساس سنوي، لترتفع من 4.6 مليون مسافر في عام 2024 إلى 5.5 مليون مسافر. كما شهد برنامج التوقف الذي تقدّمه الناقلة إقبالاً استثنائياً باستقطابه 170,000 زائر، بما يتجاوز ضعف العدد المسجّل في عام 2024 والبالغ 80,000 زائر. ويُعزّز هذا النمو المتسارع الدور المحوري الذي تساهم به الاتحاد في دعم المنظومة السياحية لإمارة أبوظبي، عبر استقطاب المزيد من الزوّار الدوليين وزيادة أعداد الإقامات الفندقية، مدفوعةً بالتوسّع المتواصل في شبكة وجهاتها.

وقال محمد علي الشرفاء، رئيس مجلس إدارة الاتحاد للطيران: "يعكس الأداء القياسي الذي حقّقته الاتحاد للطيران في عام 2025 قوة استراتيجيتها طويلة المدى، وجودة الأداء التي قدمها فريق القيادة وموظفو الشركة. وبصفتها الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تؤدّي الاتحاد دوراً جوهرياً في تعزيز مكانة أبوظبي على خارطة الربط الجوي العالمي، ودفع عجلة النمو السياحي والتنويع الاقتصادي، دعماً للتطلّعات المستقبلية للإمارة."

أسهم نمو الاتحاد للطيران في عام 2025 بما يقارب 50 بالمئة من إجمالي نمو أعداد المسافرين في دولة الإمارات، وفقاً للأداء المتوقع لحركة الطيران على مستوى الدولة، مما يؤكد الدور المحوري للشركة في دعم قطاعات السياحة والتجارة والطموحات الاقتصادية الأوسع لإمارة أبوظبي.

جاء هذا الإسهام مدفوعاً بأكبر عملية توسع في تاريخ الاتحاد للطيران، حيث أُضيفت 29 طائرة إلى الأسطول خلال العام، ليرتفع الأسطول التشغيلي إلى 127 طائرة، مما أتاح تكثيف وتيرة الرحلات، وتوسيع السعة التشغيلية، وتعزيز نطاق الوصول العالمي من وإلى أبوظبي. وبفضل هذا النمو في الأسطول، وسّعت الاتحاد شبكتها من 94 إلى 110 وجهات، فيما ارتفع إجمالي الرحلات الهابطة من 90 ألفاً إلى أكثر من 105 آلاف رحلة. وتمحور التوسع حول فتح أسواق دولية جديدة وتعزيز الوصول المباشر إلى أبوظبي عبر أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية.

كما تم إطلاق مسارات جديدة من أسواق رئيسية مُصدِّرة للسياح، تشمل أتلانتا، وبراغ، ووارسو، وأديس أبابا، وبنوم بنه، وهانوي، وهونغ كونغ، مما أسهم في تعزيز الربط العالمي لأبوظبي وتنشيط تدفق الزوار إليها.

تجربة الضيوف

خلال عام 2025، واصلت الاتحاد للطيران الارتقاء بتجربة الضيوف إلى مستويات جديدة من التميّز، بالتوازي مع التوسع المتسارع في الشبكة والأسطول، مؤكدةً أن وتيرة النمو المتصاعدة لا تأتي على حساب جودة الخدمة أو اتساق المنتج. وشملت الاستثمارات في أجنحة الدرجة الأولى ودرجة الأعمال مقاعد قابلة للتحول إلى أسرّة مستوية بالكامل على متن طائرات A321LR، وتجربة طعام أرقى على متن الطائرة، وحقائب مستلزمات سفر مُحدَّثة، وصالات وتجارب أرضية مُجدَّدة، مما يكفل تقديم تجربة متميزة ومتسقة تواكب التوسع في السعة.

وعلى صعيد الخدمات الأرضية، وسّعت الشركة خدمات الدرجة الأولى لتشمل مزيداً من المسارات، مع تقديم خدمات كونسيرج شخصية، وخدمة السائق الخاص، وتسجيل وصول مخصص، وتجارب متميزة في المطارات، مما يعزز رحلة سلسة ومتكاملة من الباب إلى الباب.

واستُكملت هذه الاستثمارات بتجديد هوية العلامة التجارية في فبراير وإطلاق موقع إلكتروني وتطبيق جديد للهاتف المحمول، مما ارتقى بتجربة الخدمة الذاتية الرقمية وعزّز تجربة الضيوف الشاملة. وتجلّى أثر هذه الجهود في ارتفاع مؤشر صافي نقاط الترويج (NPS) الإجمالي بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي عبر جميع درجات السفر ونقاط الاتصال، مما يعكس تحسّناً ملموساً في مستويات الراحة والموثوقية والتفاعل الرقمي.

الجوائز وأوسمة التميز

اختتمت الاتحاد للطيران عام 2025 بحصيلة متميزة من الجوائز، حيث حصدت أكثر من 25 جائزة دولية في مجالات تجربة العملاء والسلامة والأداء التشغيلي. ومن أبرز الجوائز التي نالتها: جائزة أفضل تجربة عملاء في قطاع الطيران العالمي، وجائزة أفضل درجة سياحية ضمن جوائز السفر العالمية، والحصول على تصنيف شركة طيران عالمية بخمس نجوم من مؤسسة APEX، وتحقيق مراتب متقدمة بين كبرى شركات الطيران العالمية في تصنيف AirHelp، فضلاً عن كونها أول شركة طيران في المنطقة تحصل على وسام السلامة "سبع نجوم بلس" من Airline Ratings. وفي يناير 2026، صُنّفت الاتحاد في المرتبة الأولى عالمياً بين أكثر شركات الطيران ذات الخدمة الكاملة أماناً من قبل AirlineRatings، في شهادة راسخة على التزامها الثابت بالسلامة كركيزة جوهرية لعملياتها.

الموظفون

واصلت الاتحاد الاستثمار في كوادرها البشرية طوال عام 2025، ودعم النمو في الوظائف التشغيلية والمؤسسية على حد سواء، مع تعزيز القدرات القيادية و ترسيخ الكفاءات التشغيلية. وخلال العام، رحبت الشركة بانضمام أكثر من 3,200 موظف جديد، وقامت بترقية نحو 2,200 موظف عبر مختلف المستويات.

وتصدّر استقطاب الكفاءات في الخطوط الأمامية سلّم الأولويات، حيث انضم نحو 1,600 من أفراد طاقم الضيافة الجوية وما يقارب 400 طيار إلى الاتحاد خلال عام 2025، دعماً للنمو في السعة مع الحفاظ على جودة الخدمة وتعزيز الجاهزية التشغيلية. وبالتوازي مع ذلك، رسّخت الاتحاد ثقافة تقدير المواهب وتطويرها من الداخل، حيث تمت ترقية نحو 1,500 من أفراد طاقم الضيافة الجويّة وما يقارب 150 طياراً خلال العام.

واحتضنت القوى العاملة في الاتحاد خلال عام 2025 كفاءات من 152 جنسية، في تجسيد حيّ للبصمة التشغيلية العالمية والثراء الثقافي الذي يميّز الشركة. وحافظت الاتحاد في الوقت ذاته على التزامها المتواصل بتنمية المواهب الوطنية الإماراتية، من خلال برامج الطيارين المتدربين وبرامج إعداد قيادات المستقبل، تعزيزاً لدور الكفاءات الإماراتية في صياغة مسيرة نجاح الناقل الوطني على المدى الطويل.

وتمهيداً لمرحلة جديدة من الطموح، اتخذت الاتحاد خلال عام 2025 خطوات استراتيجية محورية تمثّلت في طلبيات طائرات كبرى أُعلن عنها في مايو ونوفمبر، مما يعزّز خط إمداد الأسطول على المدى الطويل ويمنح الشركة مرونة أوسع لدعم النمو المستقبلي وتوسيع الشبكة والارتقاء بالمنتجات.

لمحة عن أبرز الإنجازات :