ومن بين المستثمرين شركة الاستثمار المباشر جنرال أتلانتيك، ووحدة أفور سورا التابعة لشركة إدارة الأصول الكولومبية سورا، وبنك بي.تي.جي باكتوال البرازيلي، وشركة تشب للتأمين، وصناديق تديرها بلاكستون، وليبرتي استراتيجيك كابيتال، وجهاز قطر للاستثمار.

وبعد البيع المنتظر اكتماله هذا العام، ستخفض سيتي غروب حصتها في الوحدة المكسيكية إلى 49 بالمئة. وقالت إنه سيُسمح لكل مستثمر بشراء حصة تصل إلى 4.9 بالمئة.

وتأتي هذه الصفقات عقب بيع حصة أخرى نسبتها 25 بالمئة في ديسمبر لرجل الأعمال المكسيكي فرناندو تشيكو باردو الرئيس الحالي لمجلس إدارة بانامكس. وهو طرف في عملية البيع وسيشارك في الاتفاقية مع المستثمرين الجدد في البنك.

وأوضحت سيتي غروب في بيان أنها "تستبعد أي عمليات بيع إضافية في عام 2026، مما يتيح لمجموعة المستثمرين الحالية الوقت الكافي لتعزيز قيمة الأعمال".

وأكد إرنستو كانتو رئيس قسم العمليات الدولية في سيتي، أن المجموعة لا تزال عازمة على المضي قدما في الطرح العام الأولي المقترح لبنك بانامكس. وسيعتمد التوقيت والهيكل على ظروف السوق والاعتبارات المالية والموافقات التنظيمية.