ولم تتخذ المحكمة أي قرار بشأن رد المبالغ، مما ترك الباب مفتوحا أمام احتمال حدوث عجز يبلغ حوالي 170 مليار دولار في المالية العامة الأميركية. وأثار اندفاع ترامب الغاضب لفرض رسوم بديلة صدمة في أوروبا إلى جانب حالة جديدة من الارتباك بشأن السياسة التجارية.

وانخفض الدولار في التعاملات الآسيوية الاثنين، لا سيما مقابل عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري والين، في حين تعثرت سندات الخزانة الأميركية وسط معاناة الأسواق في التعامل مع المخاطر التي تهدد الوضع المالي واستيعاب الآثار المترتبة على التضخم.

ويبدو أن الاستنتاج الأوضح هو أن الرسوم الجمركية البديلة التي فرضها ترامب أقل وينبغي أن تخفف من ضغوط الأسعار في الأمد القصير. لكن المحكمة قيدت أيضا صلاحياته، وهو ما لا يمكن توقع عواقبه على الأسواق والاقتصاد.

وقال محللون في (آي.إن.جي) في مذكرة "عادت حالة الضبابية، وبالنظر إلى الاستعراض الأحدث للقوة من جانب القادة الأوروبيين، فإن خطر التصعيد الآن أكبر مما كان عليه قبل عام".

وبالنسبة لسندات الخزانة، يتمثل أحد المخاطر في الدعاوى القضائية للمطالبة برد الرسوم الجمركية، وهو أمر من المرجح أن يستغرق شهورا في المحاكم الأدنى درجة.

وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات التي تم جمعها حتى الآن من الرسوم الجمركية تزيد على 175 مليار دولار، وهي نسبة متواضعة من إجمالي الإيرادات المتوقعة التي تزيد على خمسة تريليونات دولار، ولكن ردها قد يدفع الحكومة الأميركية لإصدار المزيد من السندات.

وقال دان سيليك رئيس قسم أدوات الديون قصيرة الأجل والسيولة في جانوس هندرسون إن رد الرسوم سيعني زيادة في إصدارات الديون.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات قليلا إلى 4.1 بالمئة يوم الجمعة، لكنها انخفضت من ذروتها التي تجاوزت 4.5 بالمئة في منتصف عام 2025، بالتزامن مع مؤشرات على تباطؤ التضخم وتوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

واليوم الاثنين، تراجعت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات 1.4 نقطة أساس خلال اليوم إلى 4.071 بالمئة، بينما هبطت عوائد السندات لأجل 30 سنة نقطة أساس واحدة إلى 4.716 بالمئة.

وقال ألبرتو كونكا، المدير الاستثماري في (إل.إف.جي+زد.إي.إس.تي) في لوجانو بسويسرا "تركز الأسواق حاليا على الأثر قصير الأجل، أي نزول التضخم وخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع".

وأضاف "أعتقد أن هذا منظور محدود إلى حد ما، لأن الأمر ينطوي على زيادة في العجز الكبير بالفعل، ولذا ينبغي أن يشهد منحنى العائد درجة أكبر من الانحدار، بالنظر إلى أن المالية العامة للحكومة الأميركية باتت، فعلياً، خارج السيطرة".

ضبابية محيطة بالإيرادات

قدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ستدر حوالي 300 مليار دولار سنويا خلال العقد المقبل لأكبر اقتصاد في العالم.

وتستمر الرسوم الجمركية البديلة التي فرضها ترامب وتبلغ 15 بالمئة لمدة 150 يوما فقط، ولم يتضح بعد متى ستُفرض بالضبط أو على من ستُفرض. وكانت بعض الدول، بما في ذلك بريطانيا وأستراليا، تخضع لرسوم بنسبة 10 بالمئة بينما فرضت معدلات أعلى على العديد من الدول الآسيوية.

وقال جين جولدمان مدير الاستثمار لدى سيتيرا لإدارة الاستثمار "سوق السندات تواجه أكبر مصدر للقلق"، مشيرا إلى احتمال زيادة الإصدارات في حال اضطرار الحكومة الأميركية إلى رد الرسوم إلى جانب تمويل حزم تحفيز أخرى.

ومع ذلك، لم يكن رد فعل السوق كبيرا، وهناك رأي يقول إن التداعيات طويلة الأمد يمكن تفاديها.

وينتمي محللو مورغان ستانلي إلى الفريق الذي يرى أن سوق الدين لن تنشغل كثيرا بالعجز المالي لأن ترامب سيجد بدائل للرسوم الجمركية ولأن أي تمويل إضافي محتمل سيكون عبر أذون خزانة قصيرة الأجل.

وقد لا يتمكن ترامب أيضا من تحقيق رغبته في منح كل أميركي ألفي دولار من عائدات الرسوم الجمركية، وهو ما كان سيضيف بعض الضغوط التضخمية.

ومع ذلك، هناك موجة أخرى من الضبابية المحيطة بالسياسات والإيرادات. وحتى الآن، كان رد فعل الدولار هو مواصلة خسائره، إذ انخفض بنحو 0.4 بالمئة مقابل اليورو الاثنين، ليصل التراجع إلى ما يقرب من 12 بالمئة منذ بدء ولاية ترامب الثانية في أوائل 2025.

وتعتمد التوقعات على كيفية تعامل المتداولين مع هذه الفوضى. وقال محللو باركليز إن قرار المحكمة العليا يمكن اعتباره مثالا على فعالية مبدأ الضوابط والتوازنات، وهو ما قد يخفف جزءا من علاوة المخاطر على الأصول الأميركية والدولار.

ويركز آخرون على التضخم.

وقال إيدي غابور الرئيس التنفيذي لشركة كي أدفايزورز لإدارة الثروة في ولاية ديلاوير الأميركية "عندما يكون لديك هذا القدر من السيولة ويتم خفض الرسوم الجمركية، فإن هذا كله يغذي النمو ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة".

وأضاف "قد تؤدي هذه الأمور أيضا إلى تسارع التضخم في الأشهر المقبلة. أعتقد أن سوق السندات تستشعر ذلك".