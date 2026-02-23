وقال المعهد إن مؤشر مناخ الأعمال ارتفع إلى 88.6 نقطة في فبراير، مقارنة بالشهر السابق. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاعا طفيفا إلى 88.4 نقطة.

وقال كليمنس فوست رئيس المعهد "يظهر الاقتصاد الألماني أولى بوادر الانتعاش".

وبدت الشركات أكثر رضا عن أوضاعها التجارية الراهنة، إذ ارتفع المؤشر من 85.7 نقطة في يناير إلى 86.7 نقطة في فبراير.

وتحسنت التوقعات أيضا، ليصل مؤشرها إلى 90.5 نقطة في فبراير، ارتفاعا من 89.6 نقطة في الشهر السابق.