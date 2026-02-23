فبعد يومين فقط من قرار المحكمة العليا الأميركية الذي قضى بعدم قانونية سياساته الجمركية السابقة، رد دونالد ترامب بإعلان مفاجئ عن فرض تعريفة جمركية ثابتة بنسبة 15 بالمئة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجديدة، التي تستند إلى قانون التجارة لعام 1974، حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، مما يمنح الرئيس سلطة فرض قيود على الاستيراد لمدة تصل إلى 150 يومًا.

الأسواق المالية تتفاعل بحذر

كانت ردة فعل الأسواق فورية؛ حيث انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية، بينما وجد المستثمرون ملاذًا آمنًا في الذهب الذي قفز سعره بنسبة 0.7 بالمئة ليصل إلى 5,142 دولارًا للأونصة.

في المقابل، شهدت أسواق الأسهم تراجعات طفيفة، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشري "ستاندرد آند بورز 500" و"ستوكس يوروب 600" بنسب بلغت 0.5 بالمئة و0.2 بالمئة على التوالي. ولم تكن العملات المشفرة بمنأى عن هذا التأثير، إذ هبطت عملة البتكوين بنسبة 2.7 بالمئة لتستقر عند 65,801 دولار.

آسيا.. تفاؤل حذر وسط حالة عدم اليقين

على عكس الأسواق الغربية، شهدت الأسهم الآسيوية انتعاشًا ملحوظًا يوم الاثنين حيث رحب المستثمرون بإمكانية خفض الرسوم الجمركية على بعض المصدرين في ظل النظام الجديد الذي اقترحه ترامب.

وقاد مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ المكاسب بارتفاع قدره 2.4 بالمئة، وأغلق مؤشر تايكس التايواني مرتفعًا بنسبة 0.5 بالمئة، بينما صعد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.7 بالمئة.

وفي هذا الصدد، علّقت إيكاترينا بيغوس، كبيرة مسؤولي الاستثمار في "بي إن بي باريبا لإدارة الأصول"، قائلة: "السوق تسعّر حالة عدم اليقين لأنها لا تعرف أين ستحط الرسوم الجمركية رحالها"، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز.

الصين تراقب وتتوعد بحماية مصالحها

أصدرت وزارة التجارة الصينية أول رد فعل رسمي لها، مؤكدة معارضتها للرسوم أحادية الجانب وأنها "تجري تقييمًا شاملًا" لتأثير الحكم. وأضافت الوزارة في بيانها: "لاحظنا أن الولايات المتحدة تعد إجراءات بديلة للحفاظ على رسومها... ستراقب الصين هذا الأمر عن كثب وستحمي مصالحها بحزم".

هل بلغت الرسوم الجمركية ذروتها؟

يرى خبراء الاقتصاد في "مورغان ستانلي" أن التعريفة الجديدة قد تكون خبرًا جيدًا على المدى القصير لآسيا. ففي تقرير لهم، أوضحوا أن المعدل الجديد سيخفض متوسط الرسوم على السلع الآسيوية من 20 بالمئة إلى 17 بالمئة، وعلى السلع الصينية من 32 بالمئة إلى 24 بالمئة. ورغم تحذيرهم من أن هذا التخفيف قد يكون "مؤقتًا"، إلا أنهم رجحوا أن "الرسوم الجمركية على آسيا قد بلغت ذروتها على الأرجح"، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز.