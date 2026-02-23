وقالت الوكالة في رسالة إلى شركات الشحن عبر خدمة الرسائل الخاصة بأنظمة الشحن إنها ستوقف جميع رموز الرسوم الجمركية المرتبطة بأوامر الرئيس دونالد ترامب السابقة المتعلقة بقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية اعتبارا من الثلاثاء.

يتزامن وقف تحصيل الرسوم بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية مع فرض ترامب رسوم جمركية عالمية جديدة بنسبة 15 بالمئة بموجب سلطة قانونية مختلفة لتحل محل تلك التي ألغتها المحكمة العليا يوم الجمعة.

ولم تذكر الوكالة أي سبب لاستمرارها في تحصيل الرسوم الجمركية في موانئ الدخول بعد أيام من صدور حكم المحكمة العليا، ولم تقدم رسالتها أي معلومات عن احتمال استرداد المستوردين لهذه الرسوم.

وأشارت الرسالة إلى أن وقف التحصيل لا يؤثر على أي رسوم أخرى فرضها ترامب، بما في ذلك تلك المفروضة بموجب قانون الأمن القومي للمادة 232 وقانون الممارسات التجارية غير العادلة للمادة 301.

وقالت الوكالة "ستقدم وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية إرشادات إضافية للمجتمع التجاري من خلال خدمة رسائل أنظمة الشحن حسب الاقتضاء".