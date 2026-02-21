وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز إلى 53.9 نقطة، مقابل 53.7 نقطة في يناير، متجاوزا توقعات خبراء الاقتصاد التي تبلغ 53.2 نقطة، وذلك وفقا للتقديرات الأولية التي نشرت الجمعة.

وبلغ المؤشر أعلى مستوى له منذ أبريل 2024 ، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ نيوز الجمعة.

وقال كريس ويليامسون، كبير خبراء الاقتصاد في شركة إس.آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس إن التقرير يقدم "مؤشرات إضافية" على بداية مشجعة للعام بالنسبة للاقتصاد البريطاني.

وأضاف أن الأرقام تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأول.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 بالمئة مقابل الدولار ليصل إلى 1.3473 دولارا بعد صدور البيانات صباح الجمعة، والتي جاءت في أعقاب قراءات أقوى من المتوقع بشأن مبيعات التجزئة والاقتراض الحكومي في وقت سابق اليوم الجمعة.