وقالت الشركة في بيان، أوردته وكالة بلومبرغ نيوز، إنها سوف تبيع حصتها التي تبلغ 70.68 بالمئة في شركة نوفارتس إنديا ليمتد إلى اتحاد شركات يضم مجموعة ويفرايز للاستثمار وصندوق كريس كابيتال فاند إكس وشركة تو إنفينيتي بارتنرز مقابل 14.46 مليار روبية (159 مليون دولار).

كما تقدم المشترون بعرض مفتوح للاستحواذ أيضا على 26 بالمئة من أسهم نوفارتس إنديا مقابل 860.84 روبية للسهم، بحيث تصل قيمة العرض إلى قرابة 5.52 مليار روبية.

وارتفعت قيمة سهم الشركة بنسبة 19.3 بالمئة إلى 996.5 روبية خلال التعاملات في بورصة مومباي.

وكانت نوفارتس أعلنت في فبراير 2024 مراجعة أوضاع الوحدة التابعة لها في الهند التي تنتج أدوية تتطلب وصفات طبية وأدوية جنيسة وأدوية تصرف بدون وصفات طبية، وأوضحت أن هذه العملية لن تشمل وحدة نوفارتس هيلث كير بي.في.تي المملوكة لها بالكامل، التي تضم مقر الشركة في مدينة حيدر أباد، وتشرف على فرق البحث والتطوير التي تجري الاختبارات الأكلينيكية في أكثر من 300 موقع حول العالم.

وقبل المراجعة الاستراتيجية عام 2024، كانت نوفارتس إنديا أبرمت بالفعل اتفاقيات توزيع مع شركاء محليين مثل شركة "دكتور ريديز لابوراتوريز ليمتد" لتسويق أدوية مثل فوفيران وميثيرجين في السوق المحلي.