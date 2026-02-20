وأدلت كوزاك بهذا التصريح خلال إفادة دورية لصندوق النقد الدولي في واشنطن.

وستشمل المدفوعات نحو ملياري دولار من برنامج التسهيل الممدد ونحو 300 مليون دولار من برنامج منفصل مرتبط بالتسهيل الممدد لمصر.

وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا قد أكدت لسكاي نيوز عربية الشهر الماضي أن مصر تحقق تقدما ملموسا في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

أكدت غورغييفا أنها "واثقة جداً" حيال مسار مصر، مشيرة إلى أنها لمست بنفسها جدية الحكومة في تحقيق أهداف برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضحت أن الإجراءات التي نُفذت خلال السنوات الماضية لم تكن سهلة على الإطلاق، لكنها عكست التزاماً واضحاً بتنفيذ التعهدات المتفق عليها مع الصندوق.

وأضافت أن الصندوق بات في "المرحلة النهائية" من استكمال مراجعة البرنامج، مع توقّع إحالة الملف إلى المجلس التنفيذي بحلول نهاية الشهر، ما يمهّد لاتخاذ القرار النهائي بشأن صرف الشريحة الجديدة من التمويل.