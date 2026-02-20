ومع ذلك، أشارت توقعات الشركة، التي تتخذ من بنتونفيل بولاية أركنساس مقرا لها، إلى بيئة اقتصادية متقلبة في الفترة المقبلة.

وتراجعت أسهم الشركة بنحو 3 بالمئة قبل بدء التداولات أمس الخميس.

وأعلنت وول مارت عن تسجيل أرباح بلغت 4.24 مليار دولار، أو 53 سنتا للسهم الواحد، خلال الربع الرابع.

وفي العام الماضي، سجلت الشركة صافي دخل قدره 5.25 مليار دولار، أو 65 سنتا للسهم الواحد.

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 5.6 بالمئة لتصل إلى 190.7 مليار دولار، مقارنة بـ 180.6 مليار دولار، متجاوزة بذلك التوقعات أيضا.

وارتفعت المبيعات المماثلة في متاجر وول مارت، بما في ذلك المبيعات عبر الإنترنت، بنسبة 4.6 بالمئة خلال الربع الرابع المنتهي في 31 يناير الماضي، مقارنة بارتفاع بنسبة 4.5 بالمئة في الربع الثالث.

كما ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية بنسبة 24 بالمئة.

وأعلنت وول مارت عن خطة جديدة لإعادة شراء أسهم بقيمة 30 مليار دولار.

يذكر أن في فبراير 2026 أصبحت وول مارت أول شركة تجزئة تقليدية تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار.