وتلقى الدولار دعما إضافيا الليلة الماضية بعد أن أظهرت بيانات أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يؤكد استقرار سوق العمل.

واحتفظ الدولار بمكاسبه في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة مما جعل الجنيه الإسترليني يتعثر قرب أدنى مستوى في شهر عند 1.3457 دولار. ويتجه الجنيه الإسترليني لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 1.5 بالمئة.

وانخفض اليورو 0.02 بالمئة إلى 1.1768 دولار، ويتجه لتسجيل تراجع أسبوعي 0.8 بالمئة متأثرا بحالة عدم اليقين بشأن استمرار رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في منصبها.

ومقابل سلة من العملات، حوم مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في شهر الذي سجله أمس الخميس ووصل في أحدث التداولات إلى 97.89. ويتجه لتحقيق مكسب أسبوعي بأكثر من واحد بالمئة فيما يمثل أقوى أداء له في أكثر من أربعة أشهر.

وساهمت المخاوف من اندلاع صراع بين الولايات المتحدة وإيران في دعم الدولار هذا الأسبوع باعتباره ملاذا آمنا.

وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران أمس الخميس من أنها يجب أن تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي وإلا ستحدث "أشياء سيئة للغاية"، وحدد مهلة بين عشرة إلى 15 يوما، مما دفع طهران إلى التهديد بالرد باستهداف القواعد الأميركية في المنطقة إذا تعرضت لهجوم.

وتترقب الأسواق حاليا مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي لا يزال المستثمرون يتوقعون قيام البنك المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، على الرغم من أن التوقعات بحدوث مثل هذه الخطوة في يونيو قد انخفضت إلى حوالي 58 بالمئة من 62 بالمئة قبل أسبوع.

ونزل الدولار الأسترالي 0.08 بالمئة إلى 0.7055 دولار، لكنه من المتوقع أن يخسر 0.2 بالمئة فقط خلال الأسبوع، إذ لا يزال مدعوما بتوقعات تشديد السياسة النقدية في الداخل.

وهبط الدولار النيوزيلندي في أحدث التداولات 0.12 بالمئة إلى 0.5967 دولار.

وفي اليابان، تراجع الين 0.05 بالمئة إلى 155.08 مقابل الدولار، وتخلى عن مكاسب طفيفة سجلها في وقت سابق من الجلسة بعد أن أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن التضخم السنوي الأساسي في البلاد بلغ 2.0 بالمئة في يناير مسجلا أبطأ وتيرة في عامين.