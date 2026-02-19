وقالت الشركتان في بيان "ستُعزز هذه البنية التحتية قدرات الجيل المقبل من الذكاء الاصطناعي، وستجعل الهند مركزا عالميا رائدا في هذا المجال".

وتُنشأ مراكز البيانات القادرة على تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي وتشغيلها في جميع أنحاء العالم في سباق محموم لتطوير هذه التقنيات.

إلا أن الكميات الهائلة من الكهرباء اللازمة لتشغيلها والمياه المستخدمة لتبريد الخوادم تُثير مخاوف جدية، في وقت تعهدت دول عدة ببذل جهود للحد من تغير المناخ.

وكشفت "أوبن إيه آي" و"تي سي اس" الخميس عن "شراكة لعدة سنوات لتطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في الهند".

وستتولى "تي سي اس" مبدئيا بناء مراكز بيانات بسعة 100 ميغاواط "مع إمكانية التوسع إلى 1 غيغاواط". وتُعرف هذه السعة الحاسوبية عادة باسم "السعة الفائقة".

أعلنت الشركتان ومجموعة تاتا، الشركة الأم لـ"تي سي اس"، عن مشاريع أخرى منها توفير نسخة احترافية من برنامج "تشات جي بي تي" لآلاف موظفي تاتا.

وأعلنت شركات التكنولوجيا الأميركية عن العديد من الصفقات والاستثمارات خلال قمة الذكاء الاصطناعي العالمية التي تُعقد حاليا في نيودلهي.

الأربعاء، أعلنت غوغل عن إنشاء كابلات بحرية جديدة من الهند. وفي الوقت نفسه، كشفت شركة إنفيديا، عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية، عن شراكات مع شركات تعمل في تقنية المعلومات لتزويد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بمعالجات متطورة.

وقال وزير تكنولوجيا المعلومات الهندي أشوني فايشناو الثلاثاء إن الهند تتوقع استثمارات تتجاوز 200 مليار دولار خلال العامين المقبلين، جرى توفير حوالى 90 مليار دولار منها حتى الساعة.