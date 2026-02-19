وقالت رينو الخميس إنها تكبدت خسائر بقيمة 10.9 مليار يورو (12.9 مليار دولار) خلال العام الماضي مقارنة بتسجيل أرباح بقيمة 752 مليون يورو خلال عام 2024.

وسجلت نيسان خسائر تشغيلية تقدر بـ 7.9 مليار يورو مقارنة بتسجيل أرباح بقيمة 2.9 مليار يورو.

وبلغ الهامش التشغيلي 6.3 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة بـ 7.6 بالمئة خلال عام 2024، بانخفاض بواقع 1.3 نقطة مئوية.

وارتفع دخل نيسان بنسبة 3 بالمئة ليصل إلى 57.9 مليار يورو.

وباعت نيسان خلال عام 2025 نحو مليوني و336 ألفا و807 سيارات في أنحاء العالم، بارتفاع بنسبة 3.2 بالمئة.