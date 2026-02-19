وقالت إيرباص إن صافي دخلها، المنسوب لحاملي الأسهم، في الربع الأخير، ارتفع 6 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 2.6 مليار يورو (3.04 مليار دولار).

وارتفعت ربحية السهم بواقع 7 بالمئة إلى 3.27 يورو. وزادت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب 17 بالمئة إلى 2.98 مليار يورو. وبلغت العائدات حوالي 26 مليار يورو بارتفاع 5 بالمئة من العام السابق.

وارتفع صافي الدخل للسنة المالية 2025 بواقع 23 بالمئة إلى 5.2 مليار يورو. وبلغت الأرباح للسهم 6.61 يورو مقارنة بـ 5.36 يورو.

ونمت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب بواقع 33 بالمئة إلى 7.1 مليار يورو . وارتفعت العائدات بواقع 6 بالمئة إلى 73.4 مليار يورو، مدفوعة بزيادة 15 بالمئة في العائدات المتعلقة بالدفاع.

وهبط سهم شركة إيرباص تصل إلى 6 بالمئة في تداولات باريس، مسجلاً أكبر انخفاض يومي هذا العام، ليصل إجمالي الانخفاض منذ بداية عام 2026 إلى 4.7 بالمئة، بعد أن كشفت الشركة عن توقعاتها للتسليم جاءت مخيبة للآمال.

تتوقع الشركة أن يبلغ التدفق النقدي الحر قبل تمويل العملاء نحو 4.5 مليار يورو (5.3 مليار دولار) في عام 2026، مقارنةً بـ 4.57 مليار يورو في العام الماضي. كما تتوقع إيرباص تحقيق أرباح تشغيلية معدّلة (EBIT) بنحو 7.5 مليار يورو خلال العام الجاري.

وقد شكل نقص المحركات عائقًا كبيرًا أمام إيرباص العام الماضي، مما اضطر الشركة المصنعة إلى بناء ما يُسمى بالطائرات الشراعية - وهي طائرات بدون محركات - للحفاظ على استمرارية خطوط الإنتاج. وبينما تحسنت الإمدادات بحلول نهاية العام، دفع اكتشاف عيوب في ألواح هيكل طائرات عائلة A320 شركة إيرباص إلى خفض هدفها للتسليم في الأسابيع الأخيرة من ديسمبر إلى حوالي 790 وحدة.