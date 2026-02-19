وسجل الحساب الرأسمالي والحساب المالي عجزا خلال العام الماضي بقيمة 760 مليار دولار بعد حساب صافي الأخطاء والسهو خلال الربع الأخير من العام الماضي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يعود هذا الفائض الهائل في الحساب الجاري في المقام الأول إلى ازدهار التجارة في السلع، التي تجاوزت تريليون دولار لأول مرة في التاريخ.

وقد حدث هذا الارتفاع الكبير على الرغم من السياسات الجمركية العدوانية التي انتهجتها الدول الغربية، حيث نجحت الشركات الصينية في التوجه نحو أسواق الجنوب العالمي.