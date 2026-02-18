وتعتقد الشركة أن الاستثمارات في السنوات المقبلة ستمكن شركة فاليو كخطوة أولى من مضاعفة مبيعاتها في الهند ثلاث مرات لتصل إلى حوالي 700 مليون يورو بحلول عام 2028، وثانيا من الاستعداد للخطوة التالية المتمثلة في النمو المرتفع لما بعد عام 2028 .

وقال كريستوف بيريلا، الرئيس التنفيذي لشركة فاليو: مع تعميق الهند وفرنسا لشراكتهما الاستراتيجية، تواصل شركة فاليو استثمارتها في التوطين والبحث والتطوير والتصنيع المتقدم لدعم طموح الهند في أن تصبح مركزا عالميا لتقنيات السيارات في الجيل التالي".

ويتم تداول أسهم شركة فاليو حاليا بسعر 13.03 يورو، بانخفاض قدره 0.11%.