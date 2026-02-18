وأظهرت البيانات التي نشرتها الشركة على موقع البورصة الكويتية أن ربحها الصافي السنوي ارتفع أيضا 103 بالمئة إلى 238.526 مليون دينار في 2025 مقابل 117.27 مليون دينار في 2024.

وعزت زين الكويتية هذه الزيادة في الأرباح السنوية إلى "الأداء الاستثنائي للإيرادات"، إلى جانب المكاسب من الاستثمارات الاستراتيجية بما فيها مكاسب التقييم العادل لاستثمار المجموعة في شركة وانا، وهي شركة مساهمة مغربية في قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى تعديل صافي ربح العام السابق نتيجة تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 29 (آي.إيه.إس 29) في السودان.