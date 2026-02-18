ومع ذلك تراجع مقياسان رئيسيان للأرباح وهما الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مقارنة بالعام الماضي.

وذكرت جلينكور أن صافي الدخل المنسوب إلى حاملي الأسهم بلغ 363 مليون دولار أو 0.03 دولار للسهم الواحد، وذلك بالنسبة للعام بأكمله مقارنة بخسارة قيمتها 1.63 مليار دولار أو 0.13 دولارا للسهم الواحد العام السابق.

وتراجعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب بنسبة 14 بالمئة لتصل إلى 5.98 مليار دولار، مقارنة بـ 6.94 مليار دولار في العام الماضي.

وانخفضت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6 بالمئة لتصل إلى 13.51 مليار دولار، مقارنة بـ 14.36 مليار دولار في العام السابق.

وفي المقابل، ارتفعت إيرادات العام بنسبة 7 بالمئة لتصل إلى 247.5 مليار دولار، مقارنة بـ 230.9 مليار دولار في العام الماضي.

وللعام الثاني على التوالي، حققت الشركة توقعاتها لحجم الإنتاج السنوي للسلع الأساسية.