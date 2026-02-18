وقالت منظمة السياحة الوطنية اليابانية إن إجمالي عدد الزوار الوافدين بلغ ثلاثة ملايين و597500 زائر، وهو أول انخفاض منذ يناير كانون الثاني 2022.

ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى تراجع عدد الزوار القادمين من الصين 61 بالمئة إلى 385300 زائر. وتحث بكين مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان منذ نوفمبر بعد تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في البرلمان بأن أي هجوم صيني على تايوان قد يشكل "تهديدا للبقاء" ويؤدي إلى رد عسكري محتمل من طوكيو.

وأثر تغيير موعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، التي صادفت منتصف فبراير هذا العام بدلا من أواخر يناير في 2025، على عدد الوافدين.

وظل الزوار من كوريا الجنوبية في الصدارة بقفزة 22 بالمئة إلى 1.176 مليون زائر، وهو رقم قياسي لشهر واحد. وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها دولة أو منطقة عتبة 1.1 مليون زائر.