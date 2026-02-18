وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين زادت ثلاثة بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي، لتتراجع عن 3.4 بالمئة في ديسمبر مع ارتفاع أسعار النقل والغذاء والمشروبات غير الكحولية بوتيرة أقل.

وبلغ متوسط توقعات التضخم لخبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز ثلاثة بالمئة لشهر يناير. وتوقع بنك إنجلترا في وقت سابق من الشهر أن ينخفض التضخم إلى 2.9 بالمئة.

وأظهرت بيانات الأربعاء أن تضخم أسعار الخدمات، الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب باعتباره مؤشرا على ضغوط الأسعار المحلية، تباطأ على نحو أقل من المتوقع إلى 4.4 بالمئة من 4.5 بالمئة في ديسمبر، لكنه تجاوز توقعات الخبراء في الاستطلاع عند 4.3 بالمئة.

وجاء التضخم في بريطانيا أعلى من مثيله في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو حيث بلغ 2.4 بالمئة و1.7 بالمئة على الترتيب في يناير.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الجنيه الإسترليني مقابل الدولاربعد صدور هذه البيانات.