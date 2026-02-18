تفرض هذه التحولات واقعاً جديداً على الأسواق التقليدية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، حيث تتزامن اعتبارات التصنيع والوظائف مع حسابات الأمن الاقتصادي والمنافسة الجيوسياسية، في مشهد يعكس إعادة رسم لخريطة النفوذ الصناعي العالمي.

تضع هذه التطورات قطاع السيارات الأميركي أمام اختبار استراتيجي؛ بين حماية السوق المحلية، أو الاستعداد لمواجهة نموذج صناعي مختلف يكتسب زخماً متسارعاً في مختلف القارات، ويعيد تعريف قواعد المنافسة في واحدة من أكثر الصناعات حساسية وتأثيراً في الاقتصاد العالمي.

وقد أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب مخاوف صناعة السيارات الأميركية الشهر الماضي عندما قال لرجال الأعمال خلال زيارة إلى ديترويت إنه "سيحب" لو قامت شركات صناعة السيارات الصينية ببناء مصانع في الولايات المتحدة، مما يخلق فرص عمل ويوظف "أصدقاءكم وجيرانكم".

ويشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إلى أن تعليقات ترامب، إلى جانب تلميحات جيلي بأنها قد تدخل السوق الأميركية في غضون السنوات الثلاث المقبلة، أثارت قلق المديرين التنفيذيين في قطاع السيارات الأميركي بسبب احتمال أن يشهد ثاني أكبر سوق للسيارات في العالم منافسة شرسة مع المنافسين الصينيين، وهي منافسة اجتاحت أوروبا وجنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية.

ديفيد دوتش، الرئيس التنفيذي لشركة دوتش كورب، مورد السيارات الذي تم إنشاؤه من خلال اندماج شركة أميركان أكسل آند مانوفاكتشرينج وشركة دولايس البريطانية، يقول في هذا السياق:

"بافتراض أن الصينيين سيحصلون على فرصة لدخول الولايات المتحدة، فإنهم سيقدمون نموذجاً تنافسياً للغاية من شأنه أن يتحدى ليس فقط مصنعي المعدات الأصلية في ديترويت، ولكن أيضاً مصنعي المعدات الأصلية اليابانيين والأوروبيين والكوريين في هذه السوق".

"إذا كانت هناك منافسة عادلة، فهذا أمر رائع.. وإذا لم تكن كذلك، فلا أعتقد بأن الولايات المتحدة ستسمح للصين في هذه السوق بالتأثير على الوظائف هنا".

ولا يزال المسؤولون التنفيذيون في الولايات المتحدة والصين حذرين بشأن احتمال حدوث تحول مفاجئ في السياسة في واشنطن قبل الزيارة المقررة للرئيس إلى الصين في أبريل، حيث يمكن توقيع اتفاقية تجارية.

ووفق ما نقلته الصحيفة عن مؤسس شركة الاستشارات "سينو أوتو إنسايتس" التي تتخذ من ديترويت مقراً لها، تو لي، فإن هناك زيادة ملحوظة في الاستفسارات من مصنعي السيارات القلقين في أميركا الشمالية الذين يسعون للحصول على المشورة بشأن مسألة ما إذا كان ينبغي عليهم الدفاع ضد المنافسة الصينية أو ما إذا كان من الأفضل الدخول في شراكة مع المنافسين.

وقال رئيس قسم سوق السيارات العالمي في شركة الاستشارات أليكس بارتنرز، مارك ويكفيلد:

إن كبار القادة في شركات صناعة السيارات الأميركية يشعرون "بالخوف والقلق الشديدين" بشأن احتمال دخول المنافسين الصينيين إلى السوق الأميركية.

إنهم يحاولون معرفة كيفية تكرار بعض عمليات التطوير التي تسمح للشركات الصينية بتسليم منتجاتها بهذه السرعة، مع النظر أيضاً فيما إذا كان ينبغي مقاومة دخول الصين أو الاستفادة منه من خلال "توفير موطئ قدم" في السوق الأميركية.

تحديات

وإلى ذلك، يقول خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

حتى الآن لا يمكن اعتبار الشركات الصينية قد حققت اختراقاً حقيقياً في السوق الأميركية بالمعنى التقليدي، رغم توسعها الكبير عالمياً.

ثمة العديد من التحديات التي تواجه الشركات الصينية، على رأسها تعريفات ترامب الجمركية، إضافة إلى سياسات تنظيمية تحدّ بشكل فعال من دخول السيارات الصينية.

وفي المقابل، يشير إلى أن الصورة العالمية مختلفة تماماً، إذ تتصدر الشركات الصينية مشهد السيارات الكهربائية عالميًا، لافتًا إلى أن شركة BYD تجاوزت مبيعات Tesla عالمياً، وهو ما يعكس تحولًا واضحًا في موازين القوة الصناعية عالمياً.

ويتابع الخفاجي أن الصين أصبحت أكبر سوق سيارات في العالم، مع بيع عشرات الملايين من المركبات سنوياً، كما تتوسع الشركات الصينية بقوة في أسواق الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وأوروبا، مستفيدة من قدراتها الإنتاجية الضخمة وسلاسل التوريد المتكاملة وانخفاض تكاليف التصنيع.

ويضيف أن الولايات المتحدة، في المقابل، ما زالت تعتمد على سياسات حمائية صارمة تمنع فعليًا دخول السيارات الصينية، وهو ما يعني أن الشركات الصينية لم تضع قدماً راسخة في ما يمكن تسميته "سوق ترامب" حتى الآن، رغم النمو العالمي اللافت.

وعن دلالات ذلك لصناعة السيارات الأميركية، يوضح الخفاجي أن الشركات الأميركية تراقب بقلق التوسع الصيني، خصوصاً في قطاع السيارات الكهربائية وتقنيات التصنيع منخفضة التكلفة. ويشير إلى أن صانعي السيارات الأميركيين، من Tesla إلى General Motors وFord Motor Company، باتوا في موقف دفاعي عالمياً، حتى وإن ظلت السوق المحلية محمية نسبياً.

الحظر الأميركي

وحظرت الولايات المتحدة فعلياً دخول السيارات الصينية إلى سوقها بعد أن فرضت إدارة جو بايدن تعريفات جمركية بنسبة 100 بالمئة على واردات السيارات الكهربائية من الصين في عام 2024.

وأبقت إدارة ترامب على التعريفات الجمركية بالإضافة إلى القيود التي فرضتها إدارة بايدن على استخدام البرامج والأجهزة الصينية للسيارات المزودة باتصال إنترنت مدمج.

تنافسية الصين

من جانبها، تقول الكاتبة الصحافية والمحللة الصينية سعاد ياي شين هوا، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

القدرة التنافسية لشركات السيارات الصينية بعد أن كانت مجرد توقعات أو طموحات مستقبلية، أصبحت الآن واقعاً ملموساً تدعمه الأرقام والمؤشرات الفعلية.

الصين تخطت اليابان لتصبح أكبر مُصدِّر للسيارات في العالم.. ويأتي ذلك مدفوعاً بشكل أساسي بالنمو القوي لقطاع المركبات العاملة بالطاقة الجديدة.

وتوضح أن صعود شركة BYD يُعد مثالاً بارزاً على هذا التحول؛ إذ بلغت مبيعاتها العالمية في العام 2025 نحو 4.6 ملايين سيارة، متجاوزةً للمرة الأولى شركة فورد، مع تجاوز مبيعاتها الخارجية مليون سيارة، ما يعكس -بحسب تعبيرها- اختراقاً منهجياً ومدروساً للأسواق العالمية.

وتؤكد أن:

هذه القوة التنافسية لا تعود إلى الصدفة، بل إلى مزيج متكامل من التفوق التقني والكفاءة في التكلفة.

لقد نجحت شركات السيارات الصينية في بناء حواجز تقنية متقدمة في مجالات بطاريات السيارات الكهربائية، وأنظمة القيادة الذكية، والتكامل الصناعي الرأسي، وقدّمت منتجات تجمع بين الجودة العالية والسعر التنافسي.

في المقابل، بعض شركات السيارات الأميركية التقليدية تواجه ضغوطًا متزايدة في تسريع وتيرة التحول نحو الكهرباء والتحكم في التكاليف، وهو ما يفسّر تنامي قلقها من المنافسين الصينيين.

وتضيف أن شركة "جيلي" تواصل توسيع موطئ قدمها في أميركا الشمالية عبر شركتها التابعة Volvo Cars في ولاية ساوث كارولاينا، مع خطط توسعة قد تفتح الباب أمام إنتاج طرازات كهربائية متقدمة مستقبلًا.

كما تشير إلى أن أي ترتيبات تجارية تمنح السيارات الكهربائية الصينية معاملة جمركية تفضيلية في كندا قد تعيد رسم خريطة المنافسة في أميركا الشمالية، إذا ما تشكّل محور إنتاجي يمتد من كندا إلى المكسيك فالولايات المتحدة.

وتختتم سعاد ياي شين هوا تصريحها بالتأكيد على أن: