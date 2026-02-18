وأعلنت الشركة، التي تتخذ من ليفركوزن مقرا لها، أمس الثلاثاء أنها ستسدد هذه الأموال مدى 21 عاما.

وقال بيل أندرسون الرئيس التنفيذي لشركة باير إن التسوية، التي يجب أن تقرّها محكمة في سانت لويس بولاية ميسوري الأميركية، "توفر مخرجا أساسيا من حالة عدم اليقين التي تحيط بالتقاضي".

وقد أثقلت دعاوى قضائية عديدة كاهل ميزانية باير لسنوات، وهي في معظمها قضايا متبقية من استحواذها على شركة البذور والكيماويات الأميركية مونسانتو عام 2018.

وفي الدعاوى القضائية الأميركية، عزا المدعون الإصابة بالسرطان إلى مادة الجليفوسات.

وقد صنفت لجنة تابعة لمنظمة الصحة العالمية المادة الفعالة في مبيد الأعشاب راوند أب على أنها "مادة مسرطنة محتملة للإنسان".

وترفض شركة باير، المنتجة لمبيد الجليفوسات، الادعاء بأن هذا المبيد مسرطن.

ومن المتوقع ارتفاع إجمالي مخصصات المجموعة والتزاماتها المتعلقة بالنزاعات القانونية من 7.8 مليار يورو (9.2 مليار دولار أميركي) إلى 11.8 مليار يورو نتيجة لتسوية الدعوى الجماعية.

بالإضافة إلى ذلك، وافقت شركة مونسانتو التابعة للمجموعة الألمانية على تسويات سرية أخرى لحل قضايا أخرى متعلقة بالجليفوسات، وفقا لما ذكرته باير.

كما سوّت مونسانتو ثمانية أحكام متبقية في وقت سابق من هذا العام فيما يتعلق بمادة ثنائي الفينيل متعدد الكلور (بي.سي.بي) الكيميائية البيئية في مركز سكاي فالي التعليمي بولاية واشنطن الأميركية. وتعدّ بنود هذه التسويات سرية أيضا.