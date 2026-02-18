وفي ختام أول اجتماع برئاسة آنا بريمان، أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 2.25 بالمئة.

وتوقع البنك أن يكون أول رفع لأسعار الفائدة قرب نهاية العام الجاري بدلا من منتصف 2027 في توقعاته الصادرة في نوفمبر.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.5 بالمئة إلى 60 سنتا أمريكيا بعد إعلان قرار الفائدة، كما انخفضت أسعار مبادلة العامين بمقدار ثمانية نقاط أساس إلى 2.9245 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ منتصف يناير.

وقال البنك "إذا نما الاقتصاد كما هو متوقع، فمن المرجح أن تظل السياسة النقدية تيسيرية لبعض الوقت".

وتوقع بنك الاحتياطي النيوزيلندي عودة التضخم، الذي قفز إلى 3.1 بالمئة في الربع الماضي، إلى نطاق مستهدف يتراوح بين واحد وثلاثة بالمئة خلال هذا الربع.