وأظهرت الدراسة، التي تستند إلى بيانات من مكتب الاحصاء الاتحادي، وشملت شركات يبلغ عدد عامليها ما لا يقل عن 50 شخصا، أن التوظيف في القطاع الصناعي انخفض بنسبة 2.3 بالمئة ليصل العدد إلى نحو 5.38 مليون العام الماضي.

ويعد هذا الانخفاض تقريبا ضعف الانخفاض الذي تم تسجيله عام 2024.

وكان قطاع السيارات الأكثر تضررا، حيث شطب 50 ألف وظيفة، وشطب قطاع الكيماويات والمنتجات الدوائية نحو 2000 وظيفة.

وقال يان برورهيلكر الشريك الإداري بشركة إرنست آند يونغ إن قطاع الصناعة في أزمة عميقة. وقد انكمش الدخل الناجم عن القطاع الصناعي بنحو 5 بالمئة منذ 2023، مشيرا إلى الحاجة لتعافي قوي لوقف شطب المزيد من الوظائف.

ويذكر أنه منذ 2019، قبل جائحة كورونا، انكمش التوظيف في القطاع الصناعي بنحو 266 ألف وظيفة أو نحو 5 بالمئة. وقد خسر قطاع السيارات بمفرده 111 ألف وظيفة منذ ذلك الحين، بانخفاض بنسبة 13 بالمئة.

وانكمش التوظيف في قطاعي النسيج والمعادن بنسبة 16 بالمئة و 13 بالمئة على التوالي، في حين سجل قطاعي المنتجات الكيماوية والدوائية والمنتجات الكهربائية نموا معتدلا بنسبة 3 بالمئة و 2 بالمئة على التولي