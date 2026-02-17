وأضافت المجموعة أن من المتوقع أن يحفز هذا الاستثمار إنفاقا إضافيا بقيمة 150 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة في عدة قطاعات ذات صلة، من بينها منصات الحوسبة السحابية السيادية وتصنيع الخوادم.

وقالت إن استثمارها سيساهم في إنشاء منظومة بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في الهند بقيمة 250 مليار دولار خلال العقد المقبل.

وقال جوتام أداني رئيس مجلس إدارة المجموعة في بيان "نبني في أداني على ما لدينا من أساس راسخ في مراكز البيانات والطاقة النظيفة للتوسع في بنية متكاملة من خمس طبقات للذكاء الاصطناعي مع التركيز على السيادة التكنولوجية للهند".

وقالت غوغل في أكتوبر 2025 إنها ستستثمر 15 مليار دولار على مدى خمس سنوات لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في ولاية أندرا براديش بجنوب الهند، وهو أكبر استثمار لها في الدولة الآسيوية.

وقد يعني مشروع غوغل استثمارا يصل إلى خمسة مليارات دولار لشركة أداني كونيكس، وهي مشروع مشترك بين أداني إنتربرايزز وشركة إيدج كونيكس المشغلة لمراكز بيانات خاصة.

وقالت المجموعة إنها تجري محادثات أيضا مع شركات كبرى أخرى لإنشاء مجمعات ضخمة في مختلف أنحاء الهند، ولم تدل بمزيد من التفاصيل.

وارتفع سهم أداني إنتربرايزز 2.4 بالمئة اليوم ليكون من أكبر الرابحين على المؤشر نيفتي 50 القياسي في الهند.