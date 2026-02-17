وتضاعف هذه الصفقة المساحة البحرية اليونانية المتاحة للتنقيب، وهي ثاني صفقة خلال أشهر تشارك فيها شركة طاقة أميركية كبرى في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى التخلص تدريجيا من الإمدادات الروسية وتسعى الولايات المتحدة إلى تعويضها.

وانضمت شركة إكسون موبيل في نوفمبر إلى شركتي إنرجين وهيلينك للتنقيب عن الغاز في منطقة بحرية أخرى غرب اليونان.

وتسمح الصفقة الجديدة لشركة شيفرون بقيادة أعمال التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة جنوبي شبه جزيرة بيلوبونيز وجزيرة كريت وتمتد على مساحة 47 ألف كيلومتر مربع. ويأتي ذلك بعد فوز شيفرون وشركة هيلينك إنرجي، أكبر شركة تكرير نفط في اليونان، بمناقصة دولية العام الماضي.

وأعادت اليونان، التي لا تنتج الغاز وتعتمد على واردات الغاز لتوليد الطاقة والاستهلاك المحلي، إحياء مسعاها للتنقيب عن الغاز بعد صدمة أسعار الطاقة في 2022 التي تسببت فيها الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وسيتعين الحصول على موافقة البرلمان اليوناني على عقود التأجير قبل أن يتمكن التحالف بقيادة شيفرون من بدء بحوث البيانات الزلزالية في وقت لاحق هذا العام. وقالت اليونان إن التحالف لديه ما يصل إلى خمس سنوات لتحديد مواقع الرواسب القابلة للاستخراج، ولن يتم إجراء أي حفر تجريبي قبل الفترة بين 2030 و2032.