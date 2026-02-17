وبموجب الخطة المقترحة، سيحصل مساهمو كيوب، باستثناء شركة يوني سوبر، على 5.2 دولار نقدا للسهم الواحد، بعد خصم أي أرباح موزعة بعد تاريخ الاتفاقية.

ويزيد هذا السعر بنسبة 27.8 بالمئة عن سعر السهم في ختام تعاملات يوم 21 نوفمبر الماضي قبل الإعلان عن الصفقة لأول مرة، كما يزيد بنسبة 24 بالمئة عن متوسط سعر السهم منذ أغسطس الماضي.

من ناحيتها ستحصل شركة يوني سوبر، التي تمتلك حوالي 15.07 بالمئة من أسهم كيوب، على حصة في هيكل ملكية التحالف مقابل حصتها في كيوب بدلا من الحصول على مبلغ نقدي.

وقد أوصى مجلس إدارة كيوب بالإجماع المساهمين بالتصويت لصالح الصفقة، شريطة عدم ظهور أي عرض أفضل، وأن يخلص خبير مستقل إلى أن الصفقة تصب في مصلحة المساهمين.

ولا يزال إتمام الصفقة معلقا على موافقة المساهمين والمحكمة والهيئات التنظيمية، بما في ذلك السلطات الأسترالية والنيوزيلندية.