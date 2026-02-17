وذكرت وكالة "بلومبرغ نيوز" أمس الاثنين، أن ملكية الأجانب للدين الإيطالي ارتفعت إلى 34.3 بالمئة في نوفمبر، بالمقارنة مع 34.1 بالمئة في أكتوبر.

وارتفعت حيازات الأجانب من الأوراق المالية العامة الإيطالية بواقع 8.98 مليار يورو، لتصل إلى 880.45 مليار يورو في نوفمبر.

وبلغ صافي الفائض النقدي الحكومي العام 17.06 مليون يورو في ديسمبر.

من ناحية أخرى، سجل ميزان بنك إيطاليا (البنك المركزي الإيطالي) لحساب مدفوعات الخزانة عجزا بلغ 22.24 مليون يورو في ديسمبر.