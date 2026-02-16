أقيم الحفل بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية؛ وأحمد العطار، سفير الدولة لدى ألمانيا، وشهد مشاركة أكثر من 300 من قادة الأعمال وصنّاع القرار والمسؤولين الحكوميين وشركاء بارزين من مختلف أنحاء أوروبا.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر خلال كلمته في الحفل إنه "تماشياً مع رؤية القيادة، تركز دولة الإمارات على بناء شراكات نوعية تسهم في دعم الاستقرار وتعزيز النمو في مختلف المجالات، ويشكل أمن الطاقة في عالم اليوم ركيزة أساسية لضمان الأمن ما يؤكد ضرورة بناء شراكات متينة وطويلة الأمد أكثر من أي وقت مضى.. وتفخر دولة الإمارات بكونها شريكاً موثوقاً لألمانيا وأوروبا عموماً ونؤكد التزامنا بمواصلة الجهود لتعزيز أمن الطاقة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية".

وتضمّن الحفل كلمات لكل من أحمد العطار؛ وماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا وتم تسليط الضوء على الدور المهم لدولة الإمارات كشريك موثوق ومستثمر طويل الأمد ومساهم فاعل في تعزيز أمن الطاقة الأوروبي.

ومن خلال شركات "أدنوك" و"XRG" و"مصدر"، تواصل دولة الإمارات مساهمتها في تعزيز مرونة منظومة الطاقة في أوروبا عبر تنويع الإمدادات، وتوسيع نطاق الاستثمارات، وترسيخ أطر التعاون الصناعي المستدام.

وتبلغ قيمة استثمارات الشركات الثلاث مجتمعة أكثر من 38 مليار يورو في قطاعي الطاقة والصناعة في مختلف أنحاء القارة.

وتمثل ألمانيا ركيزة أساسية في هذه الشراكة ويرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية متينة تسهم في تحفيز الابتكار، وتعزيز التنافسية الصناعية، ودعم النمو المستدام.

وتجاوزت استثمارات دولة الإمارات في قطاعي الطاقة والصناعة في ألمانيا 18 مليار يورو، مع خطط لرفعها إلى نحو 30 مليار يورو خلال العقد المقبل.

وشهد الحفل حضور كل من كريستيان شتوكر مستشار جمهورية النمسا؛ والأمير ألويس فيليب ماريا فون أوند تسو ليختنشتاين، ولي عهد إمارة ليختنشتاين؛ وكاترينا رايشه، وزيرة الاقتصاد والطاقة في الحكومة الاتحادية الألمانية وكارستن شنايدر، وزيرة البيئة والعمل المناخي وحماية الطبيعة والسلامة النووية في في الحكومة الاتحادية الألمانية؛ وهندريك فوست، رئيس وزراء ولاية شمال الراين–وستفاليا في ألمانيا؛ وإليسا سبيروبالي، وزيرة الشؤون الأوروبية والخارجية في ألبانيا والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين.

وشملت قائمة الحضور من الجانب الإماراتي كلاً من الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة ولانا نسيبة، وزيرة دولة؛ وحميد عبيد أبو شبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة؛ والدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي؛ وفيصل عبدالعزيز البنّاي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة،

وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة؛ ومحمد السهلاوي، سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى والاتحاد الأوروبي؛ ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"؛ ومصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك؛ ومحمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية فيXRG؛ والدكتور راينر زيليه، رئيس منصة الكيماويات في XRG.

جاء حفل الاستقبال عقب الزيارة التي قام بها فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، الأسبوع الماضي إلى دولة الإمارات، وشهدت توقيع "مصدر" و"أدنوك" اتفاقيات مع شركة "آر دبليو إي" تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في ألمانيا.