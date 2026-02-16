وقال وزير التكنولوجيا الاتحادي أشوني فايشناو في قمة الأعمال العالمية لمجموعة تايمز، السبت الماضي، إن الهدف هو الانتقال من إنتاج رقائق 28 نانومتر إلى رقائق 2 نانومتر، نقلا عن وكالة بلومبرغ نيوز.

وأضاف "ستكون رحلة مدروسة للغاية، نحن لا نفعل أي شيء على عجل".

ومن المتوقع أن تعلن نيودلهي قريبا عن مبادرة جديدة لتصنيع الرقائق الالكترونية، تشمل تمويلا جديدا وتركز على التصميم.

وستشارك فيها 50 شركة هندية على الأقل متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة.

ومن المتوقع أن تبدأ ثلاثة مصانع محلية لتصنيع الرقائق الإلكترونية الإنتاج التجاري هذا العام.