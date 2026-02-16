وأضافت لاغارد، خلال جلسة نقاشية عقدت في مؤتمر ميونخ للأمن، أمس الأحد، أن التطورات الحالية في الأسواق تشير إلى اهتمام المستثمرين بتخصيص مزيد من رؤوس الأموال في أوروبا، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ نيوز.

وقالت لاغارد "أنا أميل أكثر إلى الحوافز بدلا من الضرائب".

وأوضحت لاغارد أن المزاج العام حاليا إيجابي تجاه أوروبا، حيث "تتدفق الأموال إلى الداخل".

وجاءت تصريحات لاغارد في ظل دعوات ملحة ومتزايدة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وحكومات أوروبية وقادة الشركات لتحسين القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحدي المتصاعد من الولايات المتحدة والصين.

وناقش بعض المسؤولين فرض ما يعرف بـ "ضرائب الخروج" على الأفراد أو الشركات التي تنقل رؤوس أموالها من الاتحاد الأوروبي إلى مناطق أخرى، كوسيلة لتعزيز الاستثمار في التكتل.