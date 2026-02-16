يشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إلى أن أغنى رجل في العالم، يراهن على أن مستقبل الذكاء الاصطناعي لا يكمن على الأرض، بل في المدار.

ويضيف التقرير أن "هذا ادعاء وضعه في صميم خطته التي تبلغ قيمتها 1.25 تريليون دولار لدمج شركة SpaceX مع شركته الناشئة xAI التي تتكبد خسائر".

يزعم الملياردير التقني، الذي يهدف إلى طرح أسهم شركته المندمجة حديثاً للاكتتاب العام هذا العام، أن أساطيل ضخمة من الأقمار الصناعية التي تعمل بالطاقة الشمسية وتُبرّد بفراغ الفضاء ستصبح أرخص وسيلة لتوليد قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي.

ماسك يعتقد بأن هذا سيتحقق خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وإلى ذلك، يعتقد مسؤولون تنفيذيون في مجال الأقمار الصناعية ومستثمرون وباحثون بأن الجدول الزمني الذي وضعه ماسك لوضع مراكز البيانات في الفضاء "طموح للغاية".

لكن يتفق الكثيرون على أن الفكرة الأساسية تبدو أكثر منطقية، طالما استمرت تكاليف الإطلاق في الانخفاض واستمر الطلب على حوسبة الذكاء الاصطناعي في الارتفاع.

وينقل التقرير عن ويل مارشال، الرئيس التنفيذي لشركة بلانيت ، وهي شركة أقمار صناعية تعمل مع غوغل لتجربة مراكز البيانات المدارية، قوله: "هذا ليس مجرد شيء لامع ابتكره إيلون لطرح أسهمه للاكتتاب العام .. هذا مشروع حان وقته".

تعود فكرة توليد قوة الحوسبة في الفضاء إلى قصة إسحاق أسيموف في العام 1941 بعنوان " السبب" ، والتي تصور شبكة من محطات الفضاء المدارية التي تولد الطاقة الشمسية التي يتم بثها مرة أخرى إلى الأرض.

يتمثل التطور في القرن الحادي والعشرين في استخدام تلك الطاقة الشمسية لتشغيل رقائق الذكاء الاصطناعي، ونقل البيانات مرة أخرى إلى الأرض باستخدام شبكات الأقمار الصناعية مثل ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس.

يقول المؤيدون إن أساطيل ضخمة تضم آلاف الأقمار الصناعية، المتصلة ببعضها البعض والموجودة في مدار أرضي منخفض "متزامن مع الشمس"، يمكنها الاستجابة لاستفسارات المستخدمين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بسرعة لا تختلف كثيراً عن سرعة روبوتات الدردشة الأرضية الحالية.

تحول جذري

من جانبه، يقول استشاري العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في شركة G &K، عاصم جلال، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" عن إعلان شركة سبيس إكس عن خططها الطموحة لإطلاق نحو مليون قمر صناعي لتشغيل مراكز بيانات مدارية:

المشروع يمثل تحولاً جذرياً في مستقبل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي عالمياً.

تمثل مراكز البيانات الفضائية حلاً مبتكراً لأزمة الطاقة المتفاقمة التي تواجه صناعة الذكاء الاصطناعي.

يتيح الفضاء الوصول إلى طاقة شمسية شبه غير محدودة دون تحميل شبكات الكهرباء الأرضية ضغوطاً إضافية، إلى جانب بيئة أقل تعقيداً من حيث القيود التنظيمية التي تعيق التوسع التقليدي لمراكز البيانات.

ويضيف: "ورغم أن برودة الفضاء الظاهرية توفّر ميزة نظرية لعمليات التبريد مقارنة بمراكز البيانات الأرضية التي تستهلك كميات ضخمة من المياه والطاقة، فإن التحدي الحقيقي يكمن في أن الفراغ الفضائي يحبس الحرارة داخل الأجسام، ما يستدعي تطوير مشعات عملاقة قابلة للطي، تُنشر في المدار لتبديد الحرارة عبر الإشعاع تحت الأحمر".

وحول التحديات التقنية للمشروع، يوضح جلال أن:

التحدي الأكبر لا يتمثل في عمليات الإطلاق بحد ذاتها، بل في بناء أنظمة تبريد فعّالة.

إن تبديد الحرارة في الفراغ يتطلب مشعات ضخمة وهشة لم يُسبق تنفيذها على هذا النطاق من قبل، وهو ما يصفه بعض الخبراء بأنه أصعب تحدٍ هندسي منذ ابتكار الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام.

ويتابع: "تمتلك سبيس إكس ميزة تنافسية فريدة بفضل بنيتها التحتية المتقدمة، وعلى رأسها صواريخ ستارشيب الثقيلة القادرة على نقل حمولات ضخمة إلى المدار، إضافة إلى شبكة ستارلينك التي تضم أكثر من 9,600 قمر صناعي نشط، ما يجعلها الشركة الوحيدة القادرة حاليًا على تنفيذ مشروع بهذا الحجم".

ويختم جلال بالقول: رهان إيلون ماسك على أن الفضاء قد يصبح الموقع الأكثر جدوى اقتصادياً لتشغيل الذكاء الاصطناعي خلال فترة تتراوح بين 30 و36 شهرًا يعكس ثقة عالية في القدرات الاستثنائية لسبيس إكس على تحويل أفكار تبدو مستحيلة اليوم إلى واقع ملموس في المستقبل القريب.

تحديات تنظيمية

يشير تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" إلى العقبات التنظيمية في الولايات المتحدة، ويتساءل عن ما إذا كانت تلك العقبات ستمنح الصين الأفضلية في مراكز البيانات المدارية؟

وفق التقرير، فإن:

"الخطر الحقيقي يكمن في التدخل السياسي الذي يعرقل تطوير الفضاء الأميركي ويمنح الصين اليد العليا".

"كما يعارض الديمقراطيون والهيئات الفلكية اقتراح إعفاء الأقمار الصناعية من المراجعات البيئية، بحجة أن الأقمار الصناعية قد تؤثر بشكل غير مباشر على سكان الولايات المتحدة، مثلاً، من خلال زيادة سطوع سماء الليل".

لكن هذه التأثيرات تبقى افتراضية، وفق التقرير، فيما تُجري إدارة الطيران الفيدرالية تقييماً منفصلاً للأثر البيئي لإطلاق الصواريخ في الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى في الماضي إلى تأخير إطلاق الأقمار الصناعية.

كما تُعدّ صعوبات الحصول على التراخيص نقطة ضعف اقتصادية رئيسية في أميركا.

فكرة غير عملية

على الجانب الآخر، يقول خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بجامعة سان هوزه الحكومية في كاليفورنيا، الدكتور أحمد بانافع، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

فكرة إنشاء مراكز بيانات في الفضاء، والتي يمكن تقنياً أن ينفذها إيلون ماسك عبر شركاته مثل SpaceX وStarlink، لا تزال في الوقت الراهن غير عملية اقتصادياً ولا قابلة للتطبيق التجاري واسع النطاق.

هذه الفكرة قد تكون ممكنة في نطاق ضيق جداً ولأغراض متخصصة، لكنها تصطدم بتحديات تقنية ومالية كبيرة تجعل من الصعب اعتمادها كبديل فعلي لمراكز البيانات الأرضية خلال السنوات القليلة المقبلة.

ويشير إلى أن من أبرز الفرص النظرية التي تطرحها الحوسبة الفضائية، الاستفادة من الطاقة الشمسية المدارية المتوفرة على مدار الساعة، إضافة إلى إمكانية التبريد عبر الإشعاع في غياب الغلاف الجوي، فضلاً عن مستويات عالية من الأمان السيادي وحماية البيانات، ومعالجة البيانات الفضائية مباشرة، خصوصاً تلك الصادرة عن أقمار المراقبة، ما قد يقلل زمن الإرسال إلى الأرض.

في المقابل، يشدد بانافع على وجود تحديات جوهرية، في مقدمتها تأثير الإشعاع الكوني الذي يؤدي إلى تلف سريع في الإلكترونيات، ما يستدعي استخدام تقنيات متقدمة وباهظة الكلفة، إلى جانب صعوبة الصيانة والاستبدال في الفضاء، حيث إن أي عطل قد يعني خسارة كاملة للأجهزة أو الحاجة إلى مهام إصلاح مكلفة جداً.

ويضيف أن التبريد في الفضاء ليس بالبساطة المتصورة، إذ لا يوجد هواء لنقل الحرارة، ما يفرض الاعتماد على مشعات كبيرة وبطيئة، فضلاً عن تحديات الاتصال وزمن الاستجابة، حيث تظل شبكات الألياف الأرضية أكثر سرعة واعتمادية من الاتصالات الفضائية، حتى باستخدام تقنيات الليزر.

كما يؤكد في السياق نفسه أن عامل التكلفة يبقى العائق الأكبر، إذ إن تكلفة إطلاق كل كيلوغرام إلى المدار لا تزال مرتفعة للغاية، ما يجعل الحوسبة الفضائية غير قادرة على منافسة مراكز البيانات الأرضية، إلى جانب المخاطر المتزايدة المرتبطة بالحطام الفضائي والاصطدامات المدارية.

وحول ما تحقق فعلياً حتى الآن، يوضح بانافع أن:

محطة الفضاء الدولية استخدمت حواسيب متخصصة لأغراض بحثية وتجريبية، لكنها لا ترقى إلى مفهوم مراكز البيانات.

فيما بدأت بعض الشركات الناشئة اختبار حلول Edge Computing في المدار لمعالجة أولية لصور الأقمار الصناعية فقط.

مشاريع مثل Starlink ما زالت تعتمد بشكل أساسي على الحوسبة الأرضية.

ويختتم بانافع توقعاته بالإشارة إلى أنه خلال الخمس إلى العشر سنوات المقبلة قد تظهر مراكز بيانات فضائية تجريبية صغيرة تخدم تطبيقات عسكرية أو علمية أو مرتبطة بمراقبة الأرض، بينما قد يصبح هذا النموذج أكثر انتشاراً على المدى البعيد، خلال عقدين أو أكثر، في حال تراجعت تكاليف الإطلاق وتطورت تقنيات حماية الإلكترونيات والصيانة الروبوتية، بالتوازي مع تقدم مشاريع الطاقة الشمسية المدارية.