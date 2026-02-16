وبلغ إجمالي إيرادات شركات "أدنوك" الست المُدرجة 190.1 مليار درهم (51.8 مليار دولار)، وإجمالي أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 61.3 مليار درهم (16.7 مليار دولار)، بينما وصل إجمالي صافي الربح إلى 35.8 مليار درهم (9.7 مليار دولار)، بما يؤكد الأداء المالي القوي في السوق والإدارة المنضبطة لرأس المال.

كما أعلنت الشركات المُدرجة عن توزيعات أرباح بقيمة إجمالية تبلغ 26.4 مليار درهم (7.2 مليار دولار) لعام 2025، وذلك رهناً بموافقة المساهمين، مما يعزز السجل الحافل لـ "أدنوك" في تقديم عوائد موثوقة ومستدامة ومجزية للمساهمين.

أدنوك للتوزيع

وسجلت "أدنوك للتوزيع" أداءً قياسياً خلال عام 2025، مدعوماً بالطلب القوي على الوقود وخدمات التجزئة غير المرتبطة بالوقود، إلى جانب النمو المتزايد في مساهمة العمليات الدولية للشركة، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 11.1 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 4.3 مليار درهم (1.17 مليار دولار)، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 15.4 بالمئة ليبلغ 2.79 مليار درهم (761 مليون دولار)، كما حققت الشركة نمواً في كميات الوقود بنسبة 4.5 بالمئة لتصل إلى 15.7 مليار لتر، مدفوعةً بالتوسّع في شبكة المحطات وارتفاع الإقبال على محطات الشركة في أسواقها الثلاثة، الإمارات والسعودية ومصر.

وخلال عام 2025، سرّعت الشركة وتيرة التوسّع في شبكة محطاتها، ليرتفع إجمالي عدد محطات الخدمة إلى 1,010 محطات، كما شهدت شبكة (E2GO) لشحن المركبات الكهربائية نمواً متسارعاً، ليصل عدد نقاط الشحن السريع وفائق السرعة إلى 402 نقطة في مختلف أنحاء الدولة، بما يدعم رؤية الإمارات للتحوّل نحو التنقّل المستدام، ويُرسّخ دور "أدنوك للتوزيع" كمزوّد رائد لحلول التنقّل المستقبلية وتجارة التجزئة المتكاملة.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.28 مليار درهم (350 مليون دولار) عن النصف الثاني من عام 2025، ليصل إجمالي توزيعات العام إلى 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار)، وذلك رهناً بموافقة المساهمين.

أدنوك للحفر

وأعلنت شركة "أدنوك للحفر" تحقيق نتائج قياسية للعام 2025، وهو إنجاز ملموس يعزز التقدم الذي أحرزته الشركة نحو توسيع حجم أعمالها، ورفع كفاءة الأداء من خلال إدماج حلول تكنولوجية متطورة والتميز في التنفيذ.

وبلغت الإيرادات 18 مليار درهم (4,903 مليون دولار) للعام 2025، بزيادة قدرها بالمئة22 على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة أنشطة حفر المصادر التقليدية وخدمات حقول النفط، إضافة إلى مساهمة أعمال حفر المصادر غير التقليدية، التي تتميز عادةً بعوائد أعلى رغم هوامش الربح الأقل نسبيا، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9 بالمئة لتصل إلى 8.1 مليار درهم (2,198 مليون دولار)، فيما ارتفع صافي الربح بمعدل 11 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 5.3 مليار درهم (1,449 مليون دولار).

وأوصى مجلس الإدارة بدفع توزيعات أرباح عن الربع الأخير من عام 2025 بقيمة 250 مليون دولار (ما يعادل 5.7 فلس للسهم الواحد)؛ ومع احتساب الدفعات السابقة، يرتفع إجمالي توزيعات أرباح السنة المالية 2025 إلى مليار دولار، بما يتماشى مع سياسة توزيعات الأرباح المُحدَّثة التي اعتمدتها الشركة.

أدنوك للغاز

وكشفت شركة "أدنوك للغاز" عن تحقيق صافي دخل قياسي بلغ 19.10 مليار درهم (5.2 مليار دولار) خلال عام 2025، بزيادة قدرها 3 بالمئة مقارنة بعام 2024، وتؤكد هذه النتائج مرونة الهيكل الربحي للشركة وقدرتها على الحفاظ على مستويات ربحية مستقرة عبر دورات السلع المختلفة.

وتُعدّ النتائج دليلاً يؤكد متانة وفعالية إستراتيجية الشركة طويلة الأمد، إذ تمكنت "أدنوك للغاز" من تسجيل أداء سنوي قياسي على الرغم من انخفاض متوسط سعر خام "برنت" إلى 69 دولاراً، بنسبة 14 بالمئة على أساس سنوي، وجاء صافي الدخل القوي الذي حققته الشركة في عام 2025 مدفوعاً بصورة رئيسية بقوة أداء أعمال الغاز في السوق المحلية، حيث ارتفعت أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10 بالمئة نتيجة لنمو حجم مبيعاتها بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي، إضافة إلى ارتفاع الهوامش الربحية نتيجة لتحسين الشروط التجارية للعقود.

وتؤكد "أدنوك للغاز" توزيعات أرباح بقيمة 13.16 مليار درهم (3.584 مليار دولار) وذلك للسنة المالية 2025، وتتوافق توزيعات الأرباح لعام 2025 مع سياسة الشركة الرامية لرفع نسبة توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 5 بالمئة للسهم، كما تعكس قوة التدفقات النقدية الحرة التي تجاوزت التزام الشركة بتوزيعات الأرباح بأكثر من 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار).

أدنوك للإمداد والخدمات

بدورها، حققت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" نتائج قياسية خلال العام، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 41 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 18.4 مليار درهم (5 مليارات دولار)، كما زادت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 32 بالمئة لتبلغ 5.6 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، وارتفع صافي الربح بنسبة 14 بالمئة ليصل إلى 3.2 مليار درهم (863 مليون دولار)

وخلال العام، استكملت الشركة الاستحواذ على حصة 80 بالمئة في شركة "نافيغ8"، مما ساهم في تعزيز الحضور العالمي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، وتوسيع قاعدة عملائها، إضافةً إلى دعم منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة عبر أسطول أكبر وأكثر تنوعاً.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيعات أرباح للربع الأخير من عام 2025 بقيمة 298.4 مليون درهم، مما يرفع إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2025 إلى 1.194 مليار درهم (325 مليون دولار).

بروج

كما أعلنت "بروج" عن نتائج استثنائية للسنة المالية 2025، مسجّلة صافي أرباح بلغ 4.04 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، ووصلت الإيرادات إلى 21.48 مليار درهم (5.85 مليار دولار)، مدعومة بأحجام مبيعات سنوية قياسية بلغت 5.4 مليون طن، فيما حافظت الشركة على هامش أرباح رائد في القطاع بلغت نسبته 37 بالمئة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ما يؤكد استمرار التميّز التشغيلي القوي رغم تقلبات السوق مقارنة بعام 2024، وتؤكد "بروج" عزمها توزيع أرباح بقيمة 16.2 فلس للسهم عن السنة المالية 2025، رهناً بموافقة المساهمين.

فيرتيغلوب

وحققت شركة "فيرتيغلوب" نتائج قوية لعام 2025، مدعومة بالتنفيذ المنضبط لمبادراتها الإستراتيجية وظروف السوق المواتية، وارتفعت الإيرادات بنسبة 41 بالمئة على أساس سنوي لتصل الى 10.35 مليار درهم، (2.82 مليار دولار)، فيما زادت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 57 بالمئة لتصل إلى 3.74 مليار درهم (1.02 مليار دولار)، كما بلغ صافي الربح المعدل 1.19 مليار درهم (325 مليون دولار)، بارتفاع قدره 87 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بالعام السابق، ويؤكد هذا الأداء النجاح في تنفيذ إستراتيجية "النمو 2030"، حيث تم إنجاز 43 بالمئة من المبادرات المستهدفة خلال أقل من عام.

وسجّلت الشركة مستويات إنتاج قياسية في الجزائر ومصر، كما أحرزت تقدما في تنفيذ برنامج تحسين عمليات التصنيع ليصل إلى نسبة إنجاز قدرها 46 بالمئة، واقتربت "فيرتيغلوب" من استكمال برنامج خفض التكاليف البالغة قيمته 55 مليون دولار، بدعم من "أدنوك"، وأسهم الاستحواذ على شركة "وينغفو أستراليا" في توسيع نطاق أعمالها في قطاع المنتجات النهائية، بينما مكّنتها إستراتيجية بيع الأمونيا المحسّنة في مصر من تحقيق هوامش أعلى إلى جانب استمرار تحسين الكفاءة التشغيلية.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح عن النصف الثاني من عام 2025 بقيمة 496 مليون درهم (135 مليون دولار)، ليصل إجمالي توزيعات العام إلى 955 مليون درهم (260 مليون دولار)، إلى جانب تنفيذ عمليات إعادة شراء أسهم بقيمة 272 مليون درهم (74 مليون دولار) حتى تاريخه، وبذلك يرتفع إجمالي الأرباح الرأسمالية العائدة للمساهمين في عام 2025 إلى 1.23 مليار درهم (334 مليون دولار)، وهو ما حقق عائداً تنافسياً للمساهمين بنسبة تصل إلى أكثر من 5 بالمئة.