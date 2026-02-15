وتطبق الصين حاليا سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة إفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

واعتبارا من الأول من مايو المقبل، سيطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الإفريقية باستثناء إيسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان.

وتطالب الصين بتايوان، الجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

والصين أكبر شريك تجاري لإفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة من خلال مبادرة "الحزام والطريق" الطموحة.

وتتجه أنظار العديد من الدول الإفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين، منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

والسبت قال شي إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية "ستوفر بلا شك فرصا جديدة للتنمية الإفريقية".

وأعلن الرئيس الصيني عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة في إثيوبيا، في القمة السنوية للاتحاد الإفريقي.