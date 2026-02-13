وتوفر "جودان فاينانشال" منصة قابلة للتوسع والنمو الاستراتيجي، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يمكّنها من التحول إلى إحدى أبرز وأكبر المنصات الاستثمارية تنوعاً في قطاع الخدمات المالية على مستوى المنطقة، مع استهداف تحقيق نمو سريع ومطرد خلال السنوات الخمس القادمة.

ومن المتوقع أن تبلغ القيمة التقديرية لمنصة "جودان فاينانشال" نحو 100 مليار درهم، حيث ستجمع تحت مظلتها محفظة عالمية متنوعة تمتد عبر قطاعات المصارف، والتأمين، وإدارة الأصول والثروات، وأسواق رأس المال، والخدمات المالية غير المصرفية، والتكنولوجيا المالية. ويُتوقع أن تشرف المنصة على أكثر من 20 أصلاً في أكثر من 13 دولة، لتوفر خدماتها لما يزيد على 11 مليون عميل، مع أصول مُدارة تتجاوز قيمتها 870 مليار درهم، وذلك رهناً باستكمال الموافقات التنظيمية اللازمة.

وسيترأس مجلس إدارة "جودان فاينانشال" الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، فيما يتولى محمد حسن السويدي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي. وتحت قيادتهما، ستعمل "جودان فاينانشال" على بناء محفظة تضم مؤسسات مالية راسخة ومنصات ذات إمكانات نمو عالية عبر قطاعات المصارف، والتأمين، وإدارة الأصول والثروات، والخدمات المالية غير المصرفية، والتكنولوجيا المالية.

الملكية والتأسيس

ستكون "جودان فاينانشال" مملوكة بشكل مشترك لكل من الشركة العالمية القابضة والشركات التابعة لها "ألفا ظبي القابضة" و"2 بوينت زيرو" و"سيريوس انترناشيونال هولدينج"، ما يعكس التكامل الاستراتيجي بين المجموعات الثلاث لبناء منصة خدمات مالية واسعة النطاق ومتنوعة الأنشطة. وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، يعتزم كل مساهم نقل أصول استراتيجية تعمل في قطاع الخدمات المالية إلى محفظة "جودان فاينانشال"، لدعم استراتيجيتها للنمو طويل الأجل، ونهجها المنضبط في تخصيص رأس المال، وخططها للتوسع في الأسواق العالمية ذات الأولوية.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: "تم تأسيس جودان فاينانشال لوضع الركائز لشركة خدمات مالية ذات حضور وتأثير عالمي، تستند إلى حوكمة راسخة، ورأس مال طويل الأجل، ومنصات أعمال متميزة. ومن خلال توحيد أصول عالية الجودة من الشركة العالمية القابضة و"ألفا ظبي" و"2 بوينت زيرو" و"سيريوس انترناشيونال هولدينج" ضمن هيكل موحد، نضع قاعدة صلبة تدعم النمو المستدام والابتكار وتحقيق قيمة طويلة الأمد عبر الأسواق الدولية".

من جانبه، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "يشكل إطلاق جودان فاينانشال محطة بارزة في استراتيجية الشركة العالمية القابضة لبناء منصات واسعة النطاق تركز على قطاعات حيوية ضمن مجالات عملنا الأساسية. ومن خلال توحيد أصول الخدمات المالية التابعة للشركة العالمية القابضة وألفا ظبي و2 بوينت زيرو ضمن هيكل موحد ومتخصص، نرسي الأسس لبناء كيان عالمي رائد في الخدمات المالية، مدعوم بحوكمة قوية، وقاعدة رأسمالية متينة، ومرونة استراتيجية لتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين والشركاء المؤسسيين".

وأضاف محمد حسن السويدي: "تمثل جودان فاينانشال المرحلة التالية في مسيرة تطور استراتيجية الشركة العالمية القابضة في قطاع الخدمات المالية. ومن خلال جمع أصول عالية الجودة من القطاعات المصرفية والتأمين وإدارة الأصول والاستثمارات البديلة والتكنولوجيا المالية تحت منصة موحدة ومركزة، نؤسس مجموعة خدمات مالية ضخمة لديها القدرة على التوسع والنمو، وتتسم بأطر حوكمة قوية وهيكل رأسمالي يمكنها من تحقيق نمو متسارع ومستدام خلال السنوات القادمة".

محفظة "جودان فاينانشال"

تعتزم كل من الشركة العالمية القابضة و"ألفا ظبي القابضة" و"2 بوينت زيرو" و "سيريوس انترناشيونال هولدينج" نقل حصص استراتيجية في أكثر من 20 شركة ومنصة عاملة في قطاع الخدمات المالية، تمثل حصصها الرأسمالية القائمة حالياً، إلى "جودان فاينانشال"، بما يؤسس لمحفظة عالمية متنوعة تحقق إيرادات وأرباحاً بمليارات الدراهم منذ التأسيس.

وتمثل الأصول الواردة أدناه حصص الملكية الحالية لكل من الشركة العالمية القابضة و"ألفا ظبي القابضة" و"2 بوينت زيرو" و"سيريوس انترناشيونال هولدينج" وسيجري استكمال نقلها إلى "جودان فاينانشال" على مراحل، بعد استيفاء الموافقات التنظيمية المطلوبة في المناطق التنظيمية المعنية.

ومن المتوقع أن تضم محفظة "جودان فاينانشال" حصصاً في الكيانات التالية:

القطاع المصرفي:

ستشمل شبكة متنوعة من المنصات المصرفية الرقمية والمتخصصة والمؤسسية، والتي تقدم خدماتها للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات عبر أسواق دولية متعددة، ومن أبرزها:

بنك ويو ش.م.ع (الإمارات العربية المتحدة): المصرف الرقمي الرائد في الدولة، والذي يقدم حلولاً مصرفية متكاملة لعملائه من الأفراد والشركات.

(الإمارات العربية المتحدة): المصرف الرقمي الرائد في الدولة، والذي يقدم حلولاً مصرفية متكاملة لعملائه من الأفراد والشركات. شركة ريم للتمويل ش.م.خ (الإمارات العربية المتحدة): شركة مساهمة خاصة تقدم حلول تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لدعم نمو الأعمال والتجارة عبر قطاعات متعددة، ومن المتوقع تغيير اسمها إلى بنك ريم المحلي بحلول الربع الثاني من عام 2026، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

(الإمارات العربية المتحدة): شركة مساهمة خاصة تقدم حلول تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لدعم نمو الأعمال والتجارة عبر قطاعات متعددة، ومن المتوقع تغيير اسمها إلى بنك ريم المحلي بحلول الربع الثاني من عام 2026، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. " فيرست وومن بنك ليمتد" (بنك المرأة الأول المحدود) (باكستان): مصرف متخصص يركز على تعزيز الشمول المالي ودعم ريادة الأعمال في باكستان.

(باكستان): مصرف متخصص يركز على تعزيز الشمول المالي ودعم ريادة الأعمال في باكستان. ميرا بنك بلغراد (صربيا): مصرف تجاري يقدم خدماته للعملاء في أسواق وسط وشرق أوروبا.

(صربيا): مصرف تجاري يقدم خدماته للعملاء في أسواق وسط وشرق أوروبا. لولو بنك (كولومبيا): مصرف رقمي متكامل يقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق أمريكا اللاتينية.

إدارة الأصول والثروات

منصة إدارة استثمارات واسعة النطاق وموجّهة للأسواق العالمية، بحضور قوي عبر الأسواق العامة والخاصة، ومن المتوقع أن تشمل حصصاً في الكيانات التالية:

شيميرا للاستثمار ذ.م.م (الإمارات العربية المتحدة): شركة متخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة وتركز على الأسهم الخاصة، والائتمان، والاستثمارات المهيكلة.

(الإمارات العربية المتحدة): شركة متخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة وتركز على الأسهم الخاصة، والائتمان، والاستثمارات المهيكلة. لونيت كابيتال ذ.م.م (الإمارات العربية المتحدة): شركة عالمية متخصصة في إدارة الأصول وتتبنى استراتيجيات متنوعة تمتد عبر الأسهم المدرجة، والأسواق الخاصة، والاستثمارات المرتبطة بالتوجهات طويلة الأجل.

(الإمارات العربية المتحدة): شركة عالمية متخصصة في إدارة الأصول وتتبنى استراتيجيات متنوعة تمتد عبر الأسهم المدرجة، والأسواق الخاصة، والاستثمارات المرتبطة بالتوجهات طويلة الأجل. آي أتش سي ويست إنفستمنت ذ.م.م (الإمارات العربية المتحدة): ذراع استثمارية استراتيجية تركز على أصول التكنولوجيا والنمو، بالشراكة مع "ألفا ويف فنتشرز".

(الإمارات العربية المتحدة): ذراع استثمارية استراتيجية تركز على أصول التكنولوجيا والنمو، بالشراكة مع "ألفا ويف فنتشرز". ويست إنفستمنت هولدينغ (الإمارات العربية المتحدة): منصة استثمارية عالمية تمتلك حصص أقلية في شركات دولية رائدة، من بينها سبيس إكس (الولايات المتحدة الأمريكية) وهالديرامز (الهند).

التأمين وإعادة التأمين

منصة متنامية لحلول التأمين وإدارة المخاطر، تغطي أنشطة التأمين المباشر وإعادة التأمين، ومن المتوقع أن تشمل حصصاً في الكيانات التالية:

شوري تكنولوجي ليمتد ذ.م.م (الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية): منصة متخصصة في تكنولوجيا التأمين وتوفر حلول رقمية للتأمين الصحي وتأمين المركبات والمنازل والحيوانات الأليفة وغيرها من المنتجات التأمينية.

(الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية): منصة متخصصة في تكنولوجيا التأمين وتوفر حلول رقمية للتأمين الصحي وتأمين المركبات والمنازل والحيوانات الأليفة وغيرها من المنتجات التأمينية. آر آي كيو لإعادة التأمين ش.م.ع (الإمارات العربية المتحدة): منصة إعادة تأمين مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقدم حلول إعادة تأمين واكتتاب وإدارة مخاطر قائمة على البيانات.

المؤسسات المالية غير المصرفية

محفظة متنوعة تضم منصات أسواق رأس المال، وتمويل الأفراد، والتمويل المتناهي الصغر، وتعمل في أسواق ناشئة تملك إمكانات نمو واعدة، ومن المتوقع أن تشمل حصصاً في الكيانات التالية:

الدولية للأوراق المالية ذ.م.م (الإمارات العربية المتحدة): شركة وساطة مرخصة ومنصة لأسواق رأس المال تقدم خدماتها للمستثمرين من شريحتي المؤسسات والأفراد.

(الإمارات العربية المتحدة): شركة وساطة مرخصة ومنصة لأسواق رأس المال تقدم خدماتها للمستثمرين من شريحتي المؤسسات والأفراد. بلتون القابضة ش.م.م (مصر): مجموعة خدمات مالية رائدة تقدم حلول مصرفية استثمارية، وخدمات الوساطة، وإدارة الأصول، والتمويل الخاص، ورأس المال الجريء، إضافة إلى أنشطة تمويل غير مصرفي.

(مصر): مجموعة خدمات مالية رائدة تقدم حلول مصرفية استثمارية، وخدمات الوساطة، وإدارة الأصول، والتمويل الخاص، ورأس المال الجريء، إضافة إلى أنشطة تمويل غير مصرفي. مجموعة باوباب ش.م.س (فرنسا): منصة عالمية متخصصة في التمويل المتناهي الصغر وتركز على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الأسواق الناشئة.

(فرنسا): منصة عالمية متخصصة في التمويل المتناهي الصغر وتركز على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الأسواق الناشئة. سمان كابيتال ليميتد (الهند): شركة تمويل غير مصرفي تقدم حلول التمويل العقاري المهيكلة.

منصات التكنولوجيا المالية

منظومة متنامية من منصات التكنولوجيا المالية والحلول القائمة على البيانات، تمكّن حلول التمويل المدمجة، والإقراض الرقمي، وتدعم الجيل الجديد من الخدمات المالية المبتكرة، ومن المتوقع أن تشمل حصصاً في الكيانات التالية:

فينستريت ليمتد (الإمارات العربية المتحدة): أول منصة رقمية عالمية خاضعة للرقابة التنظيمية لتداول الأوراق المالية الخاصة والعامة.

(الإمارات العربية المتحدة): أول منصة رقمية عالمية خاضعة للرقابة التنظيمية لتداول الأوراق المالية الخاصة والعامة. كوميرا باي ذ.م.م (الإمارات العربية المتحدة): منصة مدفوعات رقمية خاضعة للرقابة التنظيمية، وتوفّر حلول دفع رقمية آمنة وسلسة ومبتكرة.

(الإمارات العربية المتحدة): منصة مدفوعات رقمية خاضعة للرقابة التنظيمية، وتوفّر حلول دفع رقمية آمنة وسلسة ومبتكرة. العملة الرقمية المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي " DDSC ": عملة مستقرة مدعومة بالدرهم الإماراتي وتتوافق مع الأطر التنظيمية، صممت للاستخدامات المؤسسية، مثل المدفوعات وعمليات التسوية وإدارة الخزينة، والتدفقات التجارية.

DDSC عملة مستقرة مدعومة بالدرهم الإماراتي وتتوافق مع الأطر التنظيمية، صممت للاستخدامات المؤسسية، مثل المدفوعات وعمليات التسوية وإدارة الخزينة، والتدفقات التجارية. فيرست تك جروب (الإمارات العربية المتحدة): مجموعة تكنولوجيا مالية عالمية متخصصة في بناء وتوسيع منصات أعمال مرخصة ضمن قطاعات محددة.

(الإمارات العربية المتحدة): مجموعة تكنولوجيا مالية عالمية متخصصة في بناء وتوسيع منصات أعمال مرخصة ضمن قطاعات محددة. سلاش داتا ليمتد (الإمارات العربية المتحدة): منصة تكنولوجيا حكومية تدير بنية تحتية رقمية بمواصفات سيادية، وتربط الجهات الحكومية بالقطاع الخاص.

(الإمارات العربية المتحدة): منصة تكنولوجيا حكومية تدير بنية تحتية رقمية بمواصفات سيادية، وتربط الجهات الحكومية بالقطاع الخاص. نيكسِس (الإمارات العربية المتحدة): منصة ذكاء اصطناعي وتحليلات بيانات متقدمة توفّر قدرات عبر المحفظة وتشمل التحليلات المتقدمة، والأتمتة، وحلول الذكاء الاصطناعي.

(الإمارات العربية المتحدة): منصة ذكاء اصطناعي وتحليلات بيانات متقدمة توفّر قدرات عبر المحفظة وتشمل التحليلات المتقدمة، والأتمتة، وحلول الذكاء الاصطناعي. نيره (الإمارات العربية المتحدة): منصة متخصصة في تكنولوجيا التأمين وتقدم خدماتها لأكثر من مليون عميل في دولة الإمارات، مع خطط للتوسع الدولي.

(الإمارات العربية المتحدة): منصة متخصصة في تكنولوجيا التأمين وتقدم خدماتها لأكثر من مليون عميل في دولة الإمارات، مع خطط للتوسع الدولي. فين وول (الإمارات العربية المتحدة): منصة بنية تحتية للتكنولوجيا المالية تعمل على تطوير القدرات الرقمية عبر المصارف، والإقراض، والمدفوعات، وحلول التمويل المدمجة، والأنظمة المالية الأساسية.

(الإمارات العربية المتحدة): منصة بنية تحتية للتكنولوجيا المالية تعمل على تطوير القدرات الرقمية عبر المصارف، والإقراض، والمدفوعات، وحلول التمويل المدمجة، والأنظمة المالية الأساسية. زيلو (الإمارات العربية المتحدة): منصة لحلول التمويل المدمجة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة حلول الدفع المبكر والتمويل.

ومن خلال هذه المحفظة، ستوفر "جودان فاينانشال" حضوراً استثمارياً عبر مجموعة متنوعة من الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين، مقدمةً مجموعة متكاملة من الخدمات المالية تشمل:

التمويل العقاري والإقراض

التمويل المتناهي الصغر

الخدمات المصرفية للأفراد والشركات

الخدمات المصرفية الاستثمارية

إدارة الأصول والثروات

حلول التأمين وإعادة التأمين

خدمات الوساطة وأسواق رأس المال

المنصات المالية المدعومة بالتكنولوجيا

وستجمع المنصة قاعدة كبيرة من الأصول المُدارة (AuM) والأصول الخاضعة للإدارة (AuA) من شركات إدارة الأصول والثروات والاستثمارات البديلة، إلى جانب أصول جوهرية مُدرجة في الميزانية العمومية من المصارف وشركات التأمين والمؤسسات المالية غير المصرفية التابعة لها.

رأس المال المؤسسي واستراتيجية النمو

وبالتوازي مع مساهمات الأصول، ستعمل "جودان فاينانشال" على استقطاب رؤوس أموال من أطراف ثالثة ومستثمرين مؤسسيين، بما يوفّر نقطة انطلاق جديدة للمستثمرين الإقليميين والدوليين للمشاركة في نمو منصة خدمات مالية واسعة النطاق. وقد تم بالفعل تأمين الدفعة الأولى من المستثمرين المؤسسيين والاستراتيجيين، فيما تعتزم "جودان فاينانشال" بناء شراكات طويلة الأمد مع الصناديق السيادية، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين، والمكاتب العائلية، تزامناً مع تنفيذ استراتيجيتها التوسعية.

وترتكز استراتيجية "جودان فاينانشال" على تخصيص رأس المال بنهج منضبط، والإدارة الفعالة للمخاطر، وتكامل الأعمال المدعوم بالتكنولوجيا عبر محفظتها الاستثمارية. وتستهدف الشركة تحقيق نمو مضاعف خلال السنوات الخمس القادمة، مدفوعاً بالتوسع الداخلي في أعمال شركات المحفظة الحالية، وتنفيذ عمليات استحواذ استراتيجية في أسواق النمو، إلى جانب تطوير حلول رقمية جديدة قائمة على البيانات.

وعلى الرغم من طموحاتها التوسعية واتساع قاعدة مستثمريها، ستظل "جودان فاينانشال" شركة خاصة، بما يمنحها المرونة اللازمة لتنفيذ مبادرات استراتيجية طويلة الأجل، وإدارة دورات رأس المال بكفاءة، وإتمام صفقات معقدة عبر أسواقها المختلفة. ويخضع توقيت وتسلسل نقل الأصول والمعاملات ذات الصلة للحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة، واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة في الدول والأسواق المعنية.