وسيساهم هذا المشروع المتكامل لإنتاج الغاز وتسييله في تطوير إمكانيات موارد "فاكا مويرتا" للغاز الصخري، وترسيخ مكانة "XRG" في مجال الغاز الطبيعي المُسال على مستوى العالم، وتعزيز دور الأرجنتين كمورّد عالمي طويل الأمد.

ومن المتوقع أن ينتج المشروع 12 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، من خلال محطتين عائمتين تبلغ السعة الإنتاجية لكلٍ منهما 6 ملايين طن سنوياً. ويتضمن تصميم المشروع مرافق الإنتاج والمعالجة والنقل، بالإضافة إلى البنية التحتية اللازمة لتصدير الغاز الطبيعي المسال.

وتتضمن اتفاقية التطوير المشترك خطة العمل وخطوات تنفيذ "التصاميم الهندسية النظرية والأولية" والأنشطة ذات الصلة مثل الأعمال الهندسية والهيكلة الفنية والمسارات التجارية والتمويلية الأساسية.

وبهذه المناسبة، قال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في "XRG": "تشكل اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها اليوم خطوة مهمة في جهود تطوير ’مشروع الأرجنتين للغاز الطبيعي المسال‘ الذي يكتسب أهمية كبيرة ويتيح العديد من فرص وإمكانيات النمو الكبيرة. وتسعى ’XRG‘ بالتعاون مع كلٌّ من ’واي بي إف‘ و’إيني‘ إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانيات هذا المشروع الضخم للمساهمة في توفير إمدادات موثوقة ومرنة من موارد الطاقة للأسواق الدولية، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للشركاء والمجتمع المحلي".

من جهته، قال هوارسيو مارين، الرئيس التنفيذي لشركة "واي بي إف": "تمثّل هذه الاتفاقية خطوة رسمية لانضمام ’XRG‘ إلى المشروع الذي نعمل على تطويره مع شركة ’إيني‘، ويتيح وجود هذين الشريكين العالميين البارزين تعزيز مكانة المشروع كأحد أبرز المشروعات الرائدة عالمياً في مجال الغاز الطبيعي المسال، وسنعمل الآن بشكل مكثف للوصول إلى قرار الاستثمار النهائي خلال النصف الثاني من عام 2026".

ومن جانبه، قال غويدو بروسكو، الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية العالمية بشركة "إيني": "بموجب اتفاقية التطوير المشترك، تنضم ’XRG‘ كشريك جديد للمشروع الذي يرسّخ مكانته كإحدى أكثر المنشآت الواعدة ضمن منظومة الغاز العالمية، حيث يتطور المشروع بطريقة تجسّد الريادة التقنية وعمق الرؤية الاستراتيجية."