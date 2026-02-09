في الوقت نفسه تتوقع الشركة الآن وصول صافي الربح القابل للتوزيع على المساهمين خلال العام المالي ككل 26.3 مليار ين ياباني (نحو 168.3 مليون دولار)، أي بما يعادل 390.2 ين للسهم الواحد، بانخفاض نسبته 19.2 بالمئة عن العام الماضي، وأن تبلغ أرباح التشغيل 33 مليار ين ياباني (211.2 مليون دولار)، بانخفاض نسبته 6.9 بالمئة سنويا.

كما تتوقع وصول إيراداتها خلال العام المالي الحالي إلى 170 مليار ين ياباني أي ما يعادل نحو 1.09 مليار دولار، بنمو نسبته 6.1 بالمئة عن العام الماضي.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، حققت نيبون شينياكو أرباحا صافية بقيمة 25.84 مليار ين (165.4 مليون دولار)، بما يعادل 383.5 ين للسهم الواحد، بانخفاض نسبته 9.5 بالمئة سنويا مقابل 28.55 مليار ين (182.7 مليون دولار)، بما يعادل 423.84 ين للسهم خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وبلغت أرباح التشغيل خلال الأشهر التسعة الأولى 32.33 مليار ين أي ما يعادل نحو 206.9 مليون دولار، بانخفاض نسبته 1.3 بالمئة عن العام السابق الذي سجل 32.75 مليار ين.

في المقابل، ارتفعت الإيرادات بنسبة 4.8 بالمئة لتصل إلى 127.15 مليار ين أي نحو 813 مليون دولار مقابل 121.32 مليار ين أي نحو 776.4 مليون دولار في العام السابق.