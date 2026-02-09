وارتفع مؤشر ثقة المستثمرين الذي يصدره معهد سينتكس للأبحاث السلوكية إلى 4.2 نقطة في فبراير من سالب 1.8 في يناير. وهذا هو أعلى معدل منذ يوليو 2025، كما أنها تجاوزت التوقعات بسالب 0.2.

وعلاوة على ذلك، كانت هذه ثالث زيادة على التوالي في المؤشر.

وقال المعهد البحثي إن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى بارقة أمل لاقتصاد منطقة اليورو.

وأضاف أنه من المرجح انتهاء الركود في تكتل العملة الموحدة وأن يظهر سيناريو التعافي الاقتصادي.

وارتفع مؤشر الثقة في الوضع الراهن إلى سالب 6.8 نقطة خلال فبراير، وهو أعلى معدل منذ أبريل 2023، من سالب 13 نقطة في يناير.

كما قفز مؤشر التوقعات لأعلى معدل خلال سبعة أشهر مسجلا 15.8 نقطة من 10 نقاط في الشهر السابق.

وأشار سينتكس إلى أنه رغم النقاشات عن نقص الغاز، أعرب المستثمرون عن ثقة متزايدة في الاقتصاد الألماني.