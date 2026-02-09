وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 14.2 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.5 مليار دولار (نحو 9.2 مليار درهم)، مقابل 2.196 مليار دولار (8 مليارات درهم) في العام السابق، مدعومة بنمو العمليات التشغيلية واستمرار توسع شبكة المطاعم في الأسواق الرئيسية.

توسع شبكة المطاعم

خلال عام 2025، افتتحت أمريكانا للمطاعم 159 مطعماً جديداً، ليرتفع إجمالي عدد مطاعمها إلى 2,749 مطعماً موزعة على 12 دولة، في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز حضورها الإقليمي وتوسيع قاعدة عملائها.

توزيعات نقدية مقترحة

أفادت الشركة في بيانها على موقع سوق أبوظبي المالي، بأن مجلس الإدارة سينظر في اقتراح توزيع أرباح نقدية بقيمة 201.6 مليون دولار، ما يعادل 0.024 دولار للسهم الواحد، وذلك رهناً بموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

دخول "ملك الطاووق" إلى محفظة العلامات

وفي بيان منفصل، أعلنت أمريكانا للمطاعم العالمية أن مجلس الإدارة، خلال اجتماعه المنعقد في 6 فبراير 2026، ناقش ووافق على مشروع الدخول في اتفاقيات امتياز وترخيص لعلامة "ملك الطاووق" في عدد من الأسواق، من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت الشركة أن علامة "ملك الطاووق" انضمت إلى محفظة العلامات التجارية التابعة لها من خلال صفقتين استراتيجيتين ومتكاملتين.

اتفاقية امتياز طويلة الأجل

وبموجب الصفقة الأولى، أبرمت أمريكانا اتفاقية امتياز حصرية طويلة الأجل لمدة 75 عاماً، تمنحها حقوق تطوير وتشغيل علامة "ملك الطاووق" لتكون المشغل والمطور الحصري للعلامة في هذه الأسواق.

وتغطي الاتفاقية 13 سوقاً تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، وبلاد الشام، وشمال إفريقيا، وآسيا الوسطى.

الاستحواذ بالكامل على ملك الطاووق

وبالتوازي، وقّعت الشركة اتفاقية أسهم للاستحواذ على 100 بالمئة من حصص الامتياز الحالية لعلامة "ملك الطاووق" في كل من الإمارات العربية المتحدة (7 مطاعم) والمملكة العربية السعودية (3 مطاعم).

وبلغت قيمة صفقة الاستحواذ 20.8 مليون دولار (نحو 76.33 مليون درهم)، بما يعادل مضاعف ربحية قدره 12 مرة، على أن يتم تمويل الصفقة بالكامل من السيولة النقدية الداخلية للشركة.